Weniger Einkommen, geringere Gebühr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RÜSSELSHEIM - (red). Unter bestimmten Bedingungen können Menschen, die von Kurzarbeit betroffen sind, die von ihnen zu zahlende Fehlbelegungsabgabe senken. Darauf weist Bürgermeister und Sozialdezernent Dennis Grieser (Grüne) hin.

Wer von Kurzarbeit betroffen ist, verfügt über ein deutlich reduziertes Einkommen, das gemäß Fehlbelegungsabgabe-Gesetz (FBAG) zu Buche schlägt. Zur Minderung der Fehlbelegungsabgabe führen demnach unter anderem wesentliche Einkommensänderungen von mehr als zehn Prozent, wenn sie voraussichtlich nicht von unerheblicher Dauer sind. Obwohl die Dauer des Bezugs von Kurzarbeitergeld in der Regel nicht bekannt ist, wird im Rahmen der Corona-Krise davon ausgegangen, dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Zudem ist das Kurzarbeitergeld steuerfrei und zählt daher im Sinne des Fehlbelegungsabgabe-Gesetzes nicht zum maßgeblichen Einkommen. Ein Absinken des Haushaltseinkommens um mehr als zehn Prozent könnte daher auf viele Haushalte zutreffen, die von Kurzarbeitergeld betroffen sind. Wer meint, unter diese Regelung zu fallen, sollte der Wohngeldbehörde den Bezug von Kurzarbeitergeld oder anderer Änderungen des Einkommens mitsamt der notwendigen Nachweise mitteilen. Wegen der geänderten Erreichbarkeit der Stadtverwaltung kann dies aktuell nicht persönlich geschehen. Die Mitteilungen können jedoch per E-Mail an wohnungswesen@ruesselsheim.de, per Brief an die Wohngeldbehörde, Mainstraße 7, 65428 Rüsselsheim am Main, oder per Einwurf in den Briefkasten des Rathauses, Marktplatz 4, übermittelt werden.

Ändert sich zu einem späteren Zeitpunkt das Einkommen erneut, beispielsweise weil die Kurzarbeit endet, besteht die rechtliche Verpflichtung, auch dies unverzüglich der Wohngeldbehörde mitzuteilen.