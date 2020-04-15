Mittwoch,
15.04.2020 - 02:00
3 min
Wenn die Bücher zu den Lesern kommen
Die katholische und die evangelische Bücherei in Guldental bieten während der Corona-Krise einen Lieferservice an. Sie bringen ihren Kunden das Lesefutter nach Hause.
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KONTAKT
Kontaktdaten für die evangelische öffentliche Bücherei finden Interessierte auf der Internetseite www.guldental.de/buecherei.
Die katholisch öffentliche Bücherei ist unter der Rufnummer 06707-2 42 95 85 oder unter der E-Mail-Adresse kath-buecherei-guldental@ gmx.de erreichbar.
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