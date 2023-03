Wenn Kinder töten – viele Fragen zum Mordfall Luise

Wo liegt die Grenze der Strafmündigkeit in anderen Ländern?

International sind die in Deutschland geltenden 14 Jahre eher hoch. Sie gelten zum Beispiel auch in Österreich und in Russland. In der Schweiz beginnt die Strafmündigkeit mit der Vollendung des zehnten Lebensjahres, ebenso in Großbritannien. In den USA, wo es immer wieder Tötungsdelikte von Kindern mit Schusswaffen gibt, ist es sehr unterschiedlich. Feste Grenzen gibt es nur in 15 Bundesstaaten, sie reichen von sechs bis zwölf Jahren; auf Bundesebene sind es zehn Jahre. Nach einer UN-Empfehlung aus dem Jahr 1985 sollte das Mindestalter für die Strafmündigkeit nicht unter 12 Jahren liegen. Auch in Deutschland begann die Strafmündigkeit einmal früher: Sie wurde 1923 in der Weimarer Republik mit dem neu erlassenen Jugendgerichtsgesetz von 12 auf 14 Jahre angehoben.