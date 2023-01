Wenn „Rachesongs“ zum Hit werden

Dass es ihr nach der Trennung nun wieder besser geht, deutet die Schauspielerin schon mit den Worten „neues Jahr, neue Miley“ an, mit denen sie ihre neue Single kurz nach Silvester ankündigt hat. Im Musikvideo zeigt sie sich selbstbewusst in einem extravaganten goldenen Kleid und tanzt erst in den Hollywood-Hills und später in einem Herrenanzug. „I can buy myself flowers“ („Ich kann mir selber Blumen kaufen“) ist dabei die Zeile, die zum Ohrwurm wird.