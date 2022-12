Wenn Weihnachtsbäume auf Schiffe fliegen

Hamburg (dpa) - . Viele Weihnachtsbäume sind am Freitag im Hamburger Hafen an Seeleute verteilt worden, die zum Fest auf See sind. „Insgesamt haben wir rund 50 Bäume verteilt“, sagte Werner Koop vom Nordmann-Informationszentrum der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Aktion, die von Sponsoren und der Hafenwirtschaft unterstützt wird, gibt es bereits seit 1997.