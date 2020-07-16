Donnerstag, 16.07.2020 - 04:30
3 min
Wer bekommt das Trinkgeld bei Lieferando?
Von Michaela Kriewitz
Volontärin
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Funktion
Lieferando-Kunden können über die Website oder die App innerhalb von 24 Stunden nach der Bestellung Trinkgeld über die „Food Tracker“-Seite zahlen. Zusätzlich ist es möglich bis zu 14 Tage nach der Bestellung Trinkgeld über die Bestellübersichts-Seite zu geben. Alternativ ist auch weiterhin die direkte TTrinkgeldzahlung an den Fahrer möglich
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