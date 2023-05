Wer gewinnt „Let's Dance“?

Wahrscheinlich liegt es an diesem Wohlwollen, dass RTL immer wieder auch überraschende Kandidaten dafür gewinnen kann, freitagabends über die Tanzfläche zu schreiten. In dieser Staffel war das vor allem Anna Ermakova. Das 23 Jahre alte Model lebt in London und machte bislang eher einen Bogen um das deutsche Showgeschäft - hatte sie doch als Tochter von Tennis-Star Boris Becker seit frühester Kindheit immer wieder ungewollt im Fokus der Öffentlichkeit gestanden.