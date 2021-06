Wer wählt wen? Die große Meinungsumfrage zur Bundestagswahl

Im September steht in Deutschland die nächste große Wahl an. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN - Am 26. September ist Wahltag. Nachdem in diesem "Superwahljahr" bereits in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt wurde, steht dies in Sachsen-Anhalt (6. Juni), Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen (beide am 26. September) noch aus. Die Bundestagswahl findet in diesem Jahr ebenfalls am 26. September statt.

Im Rahmen der anstehenden Bundestagswahl interessiert uns, was Sie, unsere Leser über Parteien und Kandidaten denken. Über einen langen Zeitraum beobachten wir die Einstellungen unserer Leser und wollen diese in einem Artikel kurz vor der Wahl zusammenfassen. Je mehr von Ihnen dabei mitmachen, desto aussagekräftiger wird das Ergebnis. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um eine repräsentative Umfrage, die einen Schluss auf die Grundgesamtheit zulässt.

Haben Sie sich bereits entschieden, bei wem Sie im September Ihr Kreuz machen werden?



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Verknüpfte Artikel

Auch wenn es bis zur Wahl noch etwas dauert, der Wahlkampf hat schon längst begonnen. Unter besonderer Beobachtung steht dabei Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock. Während sie in den Umfragen Top-Werte erzielt, werden einige ihrer Aussagen immer wieder in der Presse und den sozialen Netzwerken auseinandergenommen. Doch was halten Sie von der Kandidatin?

Doch auch die Spitzenkandidaten von Union und SPD polarisieren. Der eine mit Korruptionsaffäre und Corona-Versäumnissen. Der andere mit Wirecard- und Cum-Ex-Ausschüssen. Wen halten Sie, ganz allgemein, für die beste Kandidatin oder den besten Kandidaten?



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.





Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Wie auch immer Ihre Präferenzen sind: Gehen Sie am 26. September zur Wahl.