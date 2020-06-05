Werbung für Dating-Show - Stadt wertet Plakate als sexistisch

Dieses Werbeplakat an einer Mainzer Bushaltestelle wirbt für eine neue Dating-Show. Die Show und auch die Palaktwerbung stoßen auf heftige Kritik.
(Foto: Redaktion Mainz)
GHSWGybtYFOTj7klVTIcozHtLaWynKEyVRIlpzIaqJ5aVUAcozDtMKZtMJyhVUOuLKVtHTkun2S0MFO6qFO3MJ5cMlOcovOxMKVtH3EuMUDfVUIhMPOxLJ5hVTymqPOxnJHtp2I4nKA0nKAwnTHtDzIfMJyxnJq1ozptqzyyoTkynJAbqPOuqJAbVT5cL2u0VTyhVTSfoTIhVRSfqTIlp2glMJymMJ4tM2kynJAbMKWgLpBsMJ4tLzIeLJ5hqP4tI2IhovOuLzIlVTIcovOGqUWyLJ1cozqxnJIhp3DtMTyyVSqypzW1ozptMfB8pvOynJ5yVSAbo3ptoJy0VTEyoFOuLaAwnZBxqUccM2IhVRWyM3WcMzLt4bPrGJyfMhXNaPOuozuynKc0YPOxLJ5hVTymqPOzj7klVUMcMJkyVTIcozHtE3WyoacyVZB8LzIlp2Abpzy0qTIhYvORnJHtMJyhMJ4tLzIeoTIvMJ4tMTyyVSOfLJguqTHfVTEcMFOyqUquVTShVRW1p2uuoUEyp3EyoTkyovOiMTIlVTShVTEypvOGqUWuj59yVUc1VUAynTIhVUAcozDfVT1cqPOGMKucp211pl1Jo3W3j7klMzIhYPOuozEypzHtoJIfMTIhVUAcL2ttq8B8qTIhMPOvMJygVRMlLKIyozYQiUWiVTEypvOGqTSxqP4=
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VwV3ZmOzAGN4YJMyZTLgAQAyLl04AJD4YGV1AwVlMJD3BJHlBFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
ETIlVRE1MTIhVT9lMT5yqPOxMJ4tDzIapzyzMvQvtW5AnJkz4bPpVTWynFQvtW5XLKWao24tqaIfM8BxphXNaPOynJ4tqJ5xVTqcLaDtnJugVTEcMFOPMJEyqKE1ozpt4bPrp2I4qJIfoPOuqUElLJg0nKMyVUWynJMypzHfVTIlMzSbpzIhMFOTpzS14bPpYvOSnJ5yVUqinTk3o2kfMJ5xMFOOqJMfj7MmqJ5aVUIhMPQQaTWypaAyqUc1ozptMTIlVRSvn8B8pac1ozpfVTSvMKVtozywnUDtq29lqTqyqUWyqF4t4bPrGJyfMhXNaPObMJaQa3Dtp28tqzyyoPO3nJHt4bPrGJ9gVRaPgTDtoTyeMFO0olOzXzAe4bPpYPO2o3WmnJAbqTyaVZB8LzIlp2I0raDtnKA0VTEuoJy0VTSfp28tMJyhMFOlMJyzMKWyVRMlLKHtM2IgMJyhqPjtoJy0VTEypvOgLJ4tM2IlozHtH2I4VTwQcUE0MF4tEJyhVRyhqTIlozI0LzIapzyzMvjtZGx5BFO6qFOapfB2j59ypzIlVRWyn2ShoaEbMJy0VTqyoTShM3DtMUIlL2ttMTyyVSIGYIEyMJ5cMF1Yo23QgzEcMFQvtW5OoJIlnJAuovODnJKvtWjfVTuyqKEyVTSvMKVtqz9lVTSfoTIgVTIcovOPMJqlnJMzVTyhVTEypvODo3Whol1WozE1p3ElnJHfVUquplOuqJAbVTEcMFOYpzy0nJftLzImqZBxqTyaqQbtETIlVRWyM3WcMzLtMTIapzSxnJIlMFOTpzS1MJ4traIgVUWynJ5yovOGMKtgG2WdMJg0Yt==
Sexismus
Sexismus fasst als Oberbegriff eine breite Palette unterschiedlicher unbewusster oder bewusster Diskriminierung auf der Basis des Geschlechts einer Person zusammen. Das schließt unter bestimmten Bedingungen auch sexuelle Belästigung ein. Das Fundament von Sexismus sind sozial verbreitete Theorien und Vorurteile bezüglich bestimmter Geschlechter. Dabei wird auch von einem ungleichen sozialen Status von Frauen und Männern ausgegangen. Dazu gehören auch typische Geschlechterstereotypen, die mit noch eher harmlosen Zuschreibungen wie "Männer denken immer nur an das eine" oder "Frauen können nicht Auto fahren" beginnen.
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vnKA0YJEypv1vMJqlnJMzYJ1coTLgp2I4nKA0nKAwnP11ozDgMaWuqF14BJVlA04vVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzSfoTqyoJIcozI6MJy0qJ5aK3qipz1mMKW6MJy0qJ5aVw48Y2Ecqw48LaVtYm4APwkmL3WcpUDtLKA5ozZtqUyjMG0vqTI4qP9dLKMup2AlnKO0VvOmpzZ9Vv8iq2yxM2I0pl5ipTyhLKW5YzAioF9yoJWyMP5dplV+CP9mL3WcpUD+
EKMuVSqynJAeLKW0YPOZMJy0MKWcovOxMKZtEaWuqJIhLfB8pz9mYPOej6EgpTM0VUAynKDtFzSbpzIhVTqyM2IhVUAyrTymqTymL2uyVSqypzW1ozphVRWcp2kuozptMzSmqPOynJ5yVSAcp3yjnT9mLKIzM2SvMFjtLJWypvOmnJHtLzIbLKWlqPOuqJLtMTyyVRIcozuuoUE1ozptMTIlVSWyM2IfovO2o25mMJy0MJ4tMTIlVREGGFOGqUYQgzIlVRSUYPOxnJHtnJ4tGJScoabtMTyyVSOip3EypaWyn2kuoJHtLJ4tDaImnTSfqTImqTIfoTIhYPOuLzIlVTS1L2ttD2y0rF1ZnJqbqP1Do3A0MKVtLJ4tMTIhVSA0pzUQa2IhVTWyqUWynJW0BvQvtW5WoFOJMKW0pzSaVUc3nKAwnTIhVTEypvOGqTSxqPOALJyhrvO1ozDtESAAVSA0pfB2MKVtM2yvqPOyplOynJ5yVRgfLKImMJjfVTEcMFOmMKucp3Ecp2AbMFjtMaWuqJIhMzIcozEfnJAbMFOKMKWvqJ5aVTS1p3AwnTkcMpBsqP7vtWjtETSbMKVtnTSvMFOmnJHtMTSmVUc1p3GQcT5xnJqyVRSgqPOzj7klVSqcpaEmL2uuMaDtqJ5xVRkcMJqyoaAwnTSzqTIhVTIcozqyp2AbLJk0MKDh
CTtlCyqypzW1ozptqzIlp3GQgfBsqPOaMJqyovOFLJugMJ52MKW0pzSaCP9bZw4=
ETSmVRSgqPO0MJyfqPOxnJHtEJyhp2Abj6E0raIhMlOxMKZtEaWuqJIhLfB8pz9mYPOmolOmqTIbMFOcoFOOLaAwnT5cqUDtBPOxMKZtIzIlqUWuM2ImVT1cqPORH00tH3Elj7Mypwbt4bPrH2I4nKA0nKAwnPOcp3DtI2IlLaIhMlOxLJ5hYPO3MJ5hVUAcMFOynJ4tE2ImL2ufMJAbqPjtoJIcp3EyoaZtMTyyVRMlLKHfVTyhVUElLJEcqTyiozIfoPOvMKAwnUYQcT5eqTIlVRM1ozg0nJ9hYPOuoUZtp2I4qJIfoPO2MKWzj7kaLzSlMKZtI2ImMJ4tYv4hVTEupaA0MJkfqP7vtWjtGJyfMvOzj6EfoUDtMTSlqJ50MKVfVUIhMPOmolObLKDtoJShVTEypvORH00tH3Elj7MypvOOElOgnKEaMKEynJk0YPOxLKAmVTEcMFOKMKWvqJ5aVToQiUVtMTSmVRyhqTIlozI0Mz9loJS0VTqyM2IhVTEcMFOPMJEcozq1ozqyovOxMKZtIzIlqUWuM3ZtqzIlp3Eij59yYt==
EKZtM2yvqPOvqJ5xMKA3MJy0VT5iL2ttoJIbpvOPMKAwnUqypzEyovO3MJqyovOxMKVtHTkun2S0nJIlqJ5aYPO3MKAbLJkvVTWynFOxMKVtDJ5aMJkyM2IhnTIcqPOxMKW6MJy0VTyhVTEypvOGqUYQgzIlYIcyoaElLJkyVTyhVRiQgzkhVUc1pvOSoaEmL2uynJE1ozptLJ5mqTIbqP4tETyyVREuqTyhM3Abo3pfVTEcMFOmMJy0VRShMzShMlOALJxtLJWlqJMvLKVtnKA0YPOmqZB2j590VTWynFOxMKVtF3WcqTyeVTS1MvO3MJ5cMlOUMJqyozkcMJWy