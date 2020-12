In Königstädten sind rund 220 Menschen in der Werkstatt und in der Tagesförderstätte 40 Menschen mit Beeinträchtigung beschäftigt. In der inklusiv arbeitenden Kindertagesstätte Am Alten Waldsee werden 60 Kinder mit und ohne Beeinträchtigung betreut.

Außerdem befinden sich in der Elsa-Brändström-Allee die Büros der Frühförder- und Beratungsstelle sowie Verwaltung der gesamten WfB Rhein-Main. (nat)