Weshalb brennende E-Autos so schwer zu löschen sind

„Gewusst wie“ ist die eigentliche Herausforderung. „Unter Deck werden Brände auf Autotransportern - übrigens genauso wie auf Containerschiffen - mit CO2 gelöscht“, so GDV-Experte Schieder. Die Idee dahinter ist, dass das CO2 den Sauerstoff verdrängt beziehungsweise so weit verdünnt, dass das Feuer ohne Sauerstoff erstickt. Das funktioniert bei brennenden Lithium-Ionen-Batterien aber nicht, da sie beim Brennen den Sauerstoff selbst produzieren. Das CO2 ist bei einem solchen Brand also vollkommen wirkungslos.“ Auch aus Sicht des Allianz-Versicherers AGCS sind Brände in Elektrofahrzeugen „tückisch, weil sie schwer zu löschen sind und sich spontan wiederentzünden können“.