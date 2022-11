„Wetten, dass..?” geht in die nächste Runde

Begrüßt unter anderem Popstar Robbie Williams auf dem Sofa: Entertainer Thomas Gottschalk. (© Daniel Karmann/dpa)

Friedrichshafen - Fast ein Jahr nach dem umjubelten TV-Comeback von „Wetten, dass..?” geht die ZDF-Show heute in die nächste Runde. Diesmal begrüßt Entertainer Thomas Gottschalk (72) seine Gäste um 20.15 Uhr live aus der Messe in Friedrichshafen am Bodensee. Vor elf Jahren feierte er genau dort seinen Abschied von der Sendung. An seiner Seite soll wieder Michelle Hunziker (45) durch die Show führen.

Zu den prominenten Gästen zählt der britische Popstar Robbie Williams, der vor rund 20 Jahren sein „Wetten, dass..?”-Debüt gefeiert hat. „Ich habe das schon einige Male gemacht. Ich verstehe nun, was von mir erwartet wird, was nötig ist»”, sagte Williams der Deutschen Presse-Agentur.