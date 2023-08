Wetter-Trend: Wann wird es endlich wieder Sommer?

Herr Jung, der Blick aus dem Fenster ist momentan recht trüb. Wann kommt der Sommer wieder zurück? Oder war es das jetzt mit dem Freibadwetter?

Das kann man derzeit nicht abschätzen. Die führenden Wettermodelle reichen derzeit zehn bis 14 Tage in die Zukunft. Da gibt es aber keinerlei Hoffnung auf eine rasche Umstellung der Wetterlage. Sicherlich sind 14 Tage eine lange Zeit beim Wetter. Aber insgesamt ist da echt kaum Hoffnung auf eine Umstellung der Wetterlage dabei. Es herrscht Vollherbst in dieser Woche und das mitten im August. Laut Bauernregel ist momentan eigentlich die heißeste Zeit des Jahres: Wir sind in den Hundstagen. Da sieht man wieder mal, wie wenig Aussagekraft diese ganzen „Regeln“ haben.