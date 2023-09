Wettstreit der Schäfer - Der Kampf um die goldene Schüppe

Ein Schäfer, zwei Hunde und rund 350 Schafe. Zuerst müssen sie aus dem Pferch geholt werden, dann geht es über einen ausgetretenen Pfad über die weite Wiese. Dann grasen in einem kleinen Viereck, weiter den Weg entlang, über eine improvisierte Brücke, grasen in einem weit gesteckten Rechteck, wieder zurück, vorbei an einem fahrenden Auto. Die Kommandos fliegen über die Wiese, die Hunde flitzen um die Herde.