„Wham!“ - Neue Doku über die Popsensation der 80er Jahre

Die Doku, einfach nur „Wham!“ betitelt, blickt zurück auf die Jahre von 1981 bis 1986, in der das Duo einen Hit nach dem anderen hatte. „Wake Me Up (Before You Go-Go)“ und „Careless Whisper“ sind genauso unsterblich wie der Weihnachtsklassiker „Last Christmas“. Ridgeley hat dafür sein Archiv - beziehungsweise das seiner Mutter - mit unzähligen Fotos und Videoaufnahmen aus der Zeit geöffnet. Aus dem Off sind seine Erinnerungen und ältere Erzählungen des 2016 verstorbenen George Michael zu hören.