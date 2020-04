1 min

WHO Europa: Suche nach Corona-Impfstoff noch ein weiter Weg

In mehreren Ländern wird derzeit an einem Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht. Doch wann einer solcher Wirkstoff zur Verfügung steht und welcher am Ende der effektivste ist, das steht in den Sternen. Die WHO warnt deshalb vor übertriebenen Hoffnungen.

Von dpa