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Montag, 11.05.2020 - 01:00
3 min

Wie arbeitet die Förderinitiative Donnersberg in Corona-Zeiten?

Die Förderinitiative Donnersberg (FID) hilft in Alzey sozial Benachteiligten, Lesen und Schreiben zu lernen – währen der Coronavirus-Pandemie eine echte Herausforderung.

Von Jan Haugner
Normalerweise finden hier die Alphabetisierungskurse statt. Ein Unterricht vor Ort ist aktuell nicht möglich. Deshalb gibt Lehrerin Cornelia Schirmer Unterrichtsmaterial für zu Hause aus. Foto: BK/Schmitz

Normalerweise finden hier die Alphabetisierungskurse statt. Ein Unterricht vor Ort ist aktuell nicht möglich. Deshalb gibt Lehrerin Cornelia Schirmer Unterrichtsmaterial für zu Hause aus. (Foto: BK/Schmitz)

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