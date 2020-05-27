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Mittwoch, 27.05.2020 - 05:00
3 min

Wie Arbeitgeber in der Corona-Krise Druck ausüben

Versetzung, Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder Kündigung: Mancher Arbeitgeber drückt zweifelhafte Entscheidungen durch. Gewerkschaften nennen Beispiele aus Südhessen.

Anja Ingelmann: Reporterin Wirtschaft Südhessen
Von Anja Ingelmann
Reporterin Wirtschaft Südhessen
100 Jahre, aber kein Grund zum Feiern: Werbemittel wie die Kugelschreiber von Senator sind in der Krise kaum gefragt. Die Geschäftsführung fordert Zugeständnisse von den Mitarbeitern. Archivfoto: Joaquim Ferreira

100 Jahre, aber kein Grund zum Feiern: Werbemittel wie die Kugelschreiber von Senator sind in der Krise kaum gefragt. Die Geschäftsführung fordert Zugeständnisse von den Mitarbeitern. Archivfoto: Joaquim Ferreira

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DAS KÖNNEN MITARBEITER TUN

Plötzliche Versetzung, Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder Androhung von Kündigung: Angesichts solcher Situationen sollte man zunächst einen Blick in den Arbeitsvertrag werfen, rät Carsten Wirth, Arbeitswissenschaftler an der Hochschule Darmstadt. Der einzelne Beschäftigte sei zwar in einer schlechten Verhandlungsposition. "In Zusammenarbeit mit Betriebsrat und Gewerkschaft sind gegebenenfalls kollektive Lösungen möglich, die von den Beschäftigten aber unterstützt werden müssen", so Wirth. Wichtig sei, dass Gegenleistungen für Entgegenkommen (wenn möglich insolvenzgesichert) wie Nachzahlungen, Rückkehr zum Status quo, Beschäftigungsgarantien, Investitionszusagen oder Beteiligung am Kapital der Unternehmung vereinbart werden, so Wirth. (ain)

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