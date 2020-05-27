Wie Arbeitgeber in der Corona-Krise Druck ausüben

100 Jahre, aber kein Grund zum Feiern: Werbemittel wie die Kugelschreiber von Senator sind in der Krise kaum gefragt. Die Geschäftsführung fordert Zugeständnisse von den Mitarbeitern. Archivfoto: Joaquim Ferreira
E1WCH1ZgDxySDxIFDIHiH8BpERuSH1ASGvNgVREypvOQnTIzVTWcqUEyqPOxMJ4tGJy0LKWvMJy0MKVtraIgVRqyp3Olj6EwnP4tVxucMKVfVTEuplOgj7kmp2IhVSAcMFOvnKE0MFO1oaEypaAwnUWynJWyovVfVUAuM3DtMKVhVREuplODLKOcMKVtnKA0VTIcozHtEKWaj6EhraIhMlO6qJ0tDKWvMJy0p3MypaElLJpfVTEypvOAnKEupzWynKEypvOmo2kfVTEuoJy0VTS1MvOIpzkuqJWmYFO1ozDtI2IcnT5uL2u0p2qyoTDtqzIlrzywnUEyov4tETyyp2ImVT11p3ZtMTIlVRSlLzIcqTqyLzIlVTSvMKVtqUWiqUbtF3IlrzSlLzIcqTIlM2IfMPO6LJufMJ4hVRSvMKVtnJ4tMTIlVRAipz9hLJglnKAyVTymqPO2nJIfMKZtLJ5xMKWmVUIhMPOgLJ5wnTIlVSIhqTIlozIboJIlVT51qUc0VTEcMFOUMJkyM2IhnTIcqPjtqJ0traqynJMyoTuuMaEyVRIhqUAwnTIcMUIhM2IhVTE1pzAbraIxpfB8L2gyov4tDKIwnPOvMJxtMTIlVSAyozS0o3VtE21vFPOcovOUpz/Qal1PnJIvMKWuqFOmo2kfVTEuplOIpzkuqJWmYFO1ozDtI2IcnT5uL2u0p2qyoTDtLzymVTS1MvOKMJy0MKWyplOaMKA0pzywnTIhVUqypzEyov4=
CTtlCxuupaEyVSc1M2ImqZBxozEhnKAmMFO2o24tMTIhVR1cqTSlLzIcqTIlowjinQV+
FJ4toz9loJSfMJ4tJzIcqTIhVUqypzEyovObnJIlVUGQcTqfnJAbVTIcozHtGJyfoTyiovOKMKWvMJg1M2Ifp2AbpzIcLzIlVUOlo2E1rzyypaDfVTEiL2ttMUIlL2ttD29lo25uVTWlLJAbVTEypvOOqJM0pzSap2IcozquozptqJ0tj7kvMKVtBGNtHUWirzIhqPOynJ4hVPWKMKWvMJSlqTyeMJjtq2SlMJ4tMfB8pvOxnJHtFJ5xqKA0pzyyVTEypvOypaA0MFOOqKAaLJWyoaOip3EyovjtMTIlVTqyp3ElnJAbMJ4tq3IlMTHvYPOmL2ulMJyvqPOQnTIzVREuozyyoPOXMKAwnT9ho3qmn2xtnJ4tMJyhMJ0tDaWcMJLtLJ4tMTyyVTghLKOjVQVjZPOAnKEupzWynKEypv4tETSmVSIhqTIlozIboJIhVTuuqPO2o3VtraqynFOXLJulMJ4tMKWmqPOynJ5yVSAuozyypaIhMlObnJ50MKVtp2ywnPOaMJWlLJAbqPjtBGNtFz9vplOznJIfMJ4tq2IaYvNlZQVjVTWyp3EynUDtH2IhLKEipvOmMJy0VQRjZPOXLJulMJ4fVTEiL2ttq2IaMJ4tD29lo25uVToQcTkfqPOxnJHtM2IjoTShqTHtEzIcMKVtLKImYvOGqTS0qTEyp3AyovO2MKWfLJ5aqPOXMKAwnT9ho3qmn2xfVTEypvOxLKZtIJ50MKWhMJugMJ4tZwNkBPOxMJ0tEzyhLJ56nJ52MKA0o3VtHTIlqKAuVTSvn2S1MaEyYPObLKW0MFOnqJqyp3GQcT5xozymp2Htqz9hVTEyovOAnKEupzWynKEypz4hVSAiVUAioTkyovOuqpBsMKW0LKWcMzkcL2ttDJ5aMKA0MJkfqTHtLKIzVUcynT4tHUWirzIhqPOcnUWyplOUMJuuoUEmVUMypaccL2u0MJ4tqJ5xVR1cqTSlLzIcqTIlYPOxnJHtLzymnTIlVTyhVTwQgzuypzIhVSMypzsQiUE1ozqmM3W1pUOyovO3LKWyovOuoUZtnJulMFOYo2kfMJqyovjtq2IlMTIhVUW1oaEypzqyp3E1MaDhVSc1MTIgVUAcozDtLzI0pzyyLaAvMJEcozq0MFOYj7khMTyaqJ5aMJ4tM2IjoTShqQbtp2IwnUZtnJ4tETI1qUAwnTkuozDfVTWynFOxMJ4tIZB2L2u0MKWhVTyhVRMlLJ5epzIcL2ttXTElMJxcVUIhMPOcovOUpz/Qa2WlnKEuoz5cMJ4tXQR1XF4tEfB8pvOXMKAwnT9ho3qmn2xtp2yhMPOxnJHtGJUQa25unT1yovO1ozIloZBxp3AfnJAbYPO1oFOxqKWwnPOxnJHtF3Wcp2HtraHtn29goJIhYvORnJHtE2I3MKWep2AbLJM0VRyUVRWypzqvLKHfVRAbMJ1cMFjtEJ5ypzqcMFOmnJIbqPOxLKZtLJ5xMKWmYvOGL2uiovOvMJxtMTIlVZBpLzIlozSboJHtqz9lVUc3MJxtFzSbpzIhVUOlLJ5aMKW0MFOxnJHtFHptDxASVTEyovOIoJquozptoJy0VTEyovOAnKEupzWynKEypz4tLJ4hVSAyozS0o3Vtp3EcMJptLKImVTEyoFOHLKWcMaMypaElLJptLKImVUIhMPOmMKE6qTHtMTyyVRSlLzIcqUA6MJy0VUMiovNmBPOuqJLtAQNtH3E1ozEyovOinT5yVRkinT5uqKAaoTIcL2ttnT9wnP4tFJ0tE2IaMJ56qJptqzIlp3OlLJAbVTIlVRWyp2Abj6EzqTyaqJ5ap2qupzShqTyyVTWcplNlZQVkVP0tMTyyplOmL2uynJ50VT51ovOhnJAbqPOgMJulVUc1VTqyoUEyov4=
CTtlCxShqUWcMJWmq2IhMTHfVREcM2y0LJkcp2yypaIhMljtD29lo25uCP9bZw4=
j4EbozkcL2uyVSA6MJ5upzyyovOvMJ9vLJAbqTIhVTEcMFOUMKqypzgmL2uuMaEyovOcovOaLJ56VSCQiTEbMKAmMJ4hVREcMFOOqKEinJ5xqKA0pzyyVUA0LJ5xVTWypzIcqUZtq2IaMJ4tITuyoJIhVUqcMFOOoaElnJIvp3qyozEyVUIhMPORnJqcqTSfnKAcMKW1ozptqJ50MKVtEUW1L2ffVTEypvOALKAwnTyhMJ5vLKHtoTSboKEyVTIvMJ5zLJkfplNgVUIhMPOQo3WiozRtn29goKDtnzI0raDtMTS6qF4tETyyVRyUVR1yqTSfoPOvMKWcL2u0MKDtqz9hVPWynJ5cM2IhVRElo2tgH3cyozSlnJIhVvOaMJqyovOPMKElnJIvp3YQcUEyVUIhMPOAnKEupzWynKEypvjtM2IlLJEyVTS1L2ttnJ4toJy0qTkypzIhVSIhqTIlozIboJIhVT1cqPNkZQNtLzymVQHjZPOPMKAwnZBxMaEcM3Eyov4tETIhVUW1ozDtZGNjVR1cqTSlLzIcqTIlovjtMTyyVT5iL2ttLzIcoFOALKAwnTyhMJ5vLKIypvOUo2IvMJjtnJ4tETSloKA0LJE0VUGQcUEcMlOmnJ5xYPOmMJxtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtM2ImLJq0VUqipzEyovjtMTyyVSA0MJkfMJ4tn8B2oz50MJ4tLKIwnPOcovOxnJHtFTIcoJS0VTEyplOAqKE0MKW1oaEypz5ynT1yoaZtozSwnPOWqTSfnJIhVUMypzkyM3Dtq2IlMTIhYt==
DAS KÖNNEN MITARBEITER TUN
Plötzliche Versetzung, Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder Androhung von Kündigung: Angesichts solcher Situationen sollte man zunächst
einen Blick in den Arbeitsvertrag werfen, rät Carsten Wirth, Arbeitswissenschaftler an der Hochschule Darmstadt. Der einzelne Beschäftigte sei zwar in einer schlechten Verhandlungsposition. "In Zusammenarbeit mit Betriebsrat und Gewerkschaft sind gegebenenfalls kollektive Lösungen möglich, die von den Beschäftigten aber unterstützt werden müssen", so Wirth. Wichtig sei, dass Gegenleistungen für Entgegenkommen (wenn möglich insolvenzgesichert) wie Nachzahlungen, Rückkehr zum Status quo, Beschäftigungsgarantien, Investitionszusagen oder Beteiligung am Kapital der Unternehmung vereinbart werden, so Wirth. (ain)
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vnTSvMJ4gp2yyYJE1pzAbYJEcMF1wo3WiozSepzymMF1xpaIwnl1coF1bIxyDBUtvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzIwnT9so25fnJ5yVw48Y2Ecqw4=
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
FJ4tqzyyoTIhVRMcpz1yovO3LKVtMJyhMFOOqJM6LJufqJ5aVTEyplOYqKW6LKWvMJy0MKWaMJkxplO2o24tAwNtLKIzVQtjVSOlo3cyoaDtITuyoJRhVRIcozyaMFOOpzWynKEaMJWypvOfMJuhqTIhVTEcMKAyVUc1ofBxL2umqPOuLv4tETSmplOxnJImVTyhVUMcMJkyovOTj6EfoTIhYPOyqUquVTWynFOVo3E0nJ5aMKVtDzSfMUqcovOAMKAmqTIwnT5cnlOcovORLKWgp3EuMUDfVTEiL2ttMKWlMJywnUDtq3IlMTHfVUqypaEyqPOxnJHtE2I3MKWep2AbLJM0VTSfplOSpzMioTphVRIcovO3MJy0MKWypvOmMJxtMTyyVRWyqUWcMJWmqzIlMJyhLzSlqJ5aVUc1oFOGL2u1qUbtMTIlVRSlLzIcqT5ynT1ypvOvMJxtG3OyoQbtETyyp2Htp2IcVPW2o3WvnJkxoTywnPVfVUAiVSIfpzyeMFOCLzIloJS5pvjtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKWcovOxMKVtFHptGJI0LJkfVTyhVREupz1mqTSxqP4=
ETyyVRAbMJ1cMJWlLJ5wnTHtnTS0VTEcMFOYpzymMFO3MJ5cM2IlVTIlMzSmp3DhVREup3ZtoJShL2uypvOOpzWynKEaMJWypvOQo3WiozRtLJkmVPWTpzIcMzSbpaEmp2AbMJyhVvOuqJMzLKAmqPjtnTS0VReQiUWaMJ4tE2kup2IlVUMiovOxMKVtFHptDxASVTEyoz5iL2ttqzIlMJyhrzIfqPOvMJ9vLJAbqTI0YvOWovOynJ5yoFOIoaEypz5ynT1yovOmMJyyovOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtpTmQgaE6oTywnPO1ozDto2uhMFOPMKElnJIvp3MypzIcozWupaIhMlOhLJAbVRuuqKAyVTqyp2AbnJAeqPO3o3WxMJ4fVTyhVTIcozIgVTShMTIlMJ4tq3IlMTIhVTEcMFOOpzWynKEmrzIcqTIhVPW2j7MfoTyaVTMlMJxvVTqyp3EuoUEyqPjtnJ4tMTIlVRIlq2SlqUIhMljtMTSmplOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtpTSlLKDtp3EynTIhYPO3MJ5hVUAcMFOaMJWlLKIwnUDtq2IlMTIhYvORnJHtHzIun3Eco246VRyhVTIcozIgVRWyqUWcMJVtoJIfMTI0MJ4tp2ywnPOcovOynJ5ypvOKo2AbMFOzLKA0VQZjVSOlo3cyoaDtn3Wuozfh
CTtlCxglnKAyVTIlp2Abq2IlqPOOpzWynKDtqz9hVRqyq2Iln3AwnTSzqTIhVUIhMPOPMKElnJIvp3YQcUEyowjinQV+
ETSmplOyplOuqJAbVTWynFOJo2kfLKImoTSmqUIhMlODpz9voTIgMFOaMJWyovOeLJ5hYPO6MJyaqPOxMKVtEJyhrzIfnTShMTIfYvOWovOGqKOypz3QcUWeqTIhVTWlqJ1gqPOxLKZtE2ImL2wQcTM0VUIhMPOxnJHtDJ5aMKA0MJkfqTIhVT1uL2uyovQQaTWypaA0qJ5xMJ4tVz9bozHtEJ5xMFVfVUAuM3DtFT9lp3DtE29vpzIwnUDtqz9hVTEypvOUMKqypzgmL2uuMaDtIzIlMTxhVR9vVUIhMPO3LJ5hVUAcMFOxnJImMFOuLzMynJIlovOej7MhozIhYPO3MJaQalOhnJIgLJ5xYvOWoJ1ypvOgMJulVR3QcUWeqTHtq2IlMTIhVUMiovOmMJkvp3EmqZBxozEcM2IhVRguqJMfMKI0MJ4tM2Izj7kbpaDtqJ5xVTImVTqcoUDtn2IcovOHLKWcMaMypaElLJptYFOmolOyqUquVTSfoTHtEJEyn2RgGpBxpzg0MFOcovOGj7kxnTImp2IhYvORnJHtD2uyMaZtnTShMTuuLzIhVRSlLzIcqUAmL2u1qUbtqJ50MKWmL2ucMJEfnJAbVUIhMPOhnJAbqPOdMJEypvObLJWyVSOfMKucM2kup3AwnTIcLzIhVToQiUWmVSOypaAiozSfVTShM2ImL2uuMzM0YvODpz8tF2Smp2Htn29mqTI0MJ4tMTyyp2HtnJ56q2ymL2uyovOvnKZtraHtZGNjZPOSqKWiYt==
E3W1ozEmj6E0rzkcL2ttMKWmL2u3MKWyVTEcMFOQo3WiozRgF3Wcp2HtMTyyVRSlLzIcqPO2o24tE2I3MKWep2AbLJM0MJ4tqJ5xVRWyqUWcMJWmpfBxqTIhYvNvI2ylVTkyLzIhVTEuqz9hYPOAMJ5mL2uyovO6qKAuoJ1yoac1qUWioJ1yoT4tqJ5xVRSeqTyiozIhVUc1VUMypzShp3EuoUEyovVfVUAuM3DtGJSlqTyhVSAjMKWvMKVgITIlqUA1ozIhVUMiovOxMKVtFHptGJI0LJkfYvORLKZtp2IcVT51ovOuoTkyplOhnJAbqPOgj7MaoTywnP4=