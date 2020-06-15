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Montag, 15.06.2020 - 02:00
4 min

Wie Bad Kreuznacher Restaurants die Corona-Krise bewältigen

Es gibt Erleichterung über die Lockerungen, aber von brummenden Geschäften sind die gastronomischen Betriebe weit entfernt. Wenn nicht weitere Lockerungen kommen, wird es schwer.

Von Wolfgang Bartels
Patron Leonardo Prencipe vom „Da Vinci“ lässt sich durch Corona die gute Laune nicht verderben. So langsam sieht er wieder einen Silberstreifen am Horizont – auch wenn er viele Auflagen beachten muss. Foto: Wolfgang Bartels

Patron Leonardo Prencipe vom „Da Vinci“ lässt sich durch Corona die gute Laune nicht verderben. So langsam sieht er wieder einen Silberstreifen am Horizont – auch wenn er viele Auflagen beachten muss. (Foto: Wolfgang Bartels)

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