Wie Barkeeper Dominik im Großen Gatsby Cocktails entwirft

Dominik Köhler kreiert in der Bar „Der Große Gatsby“ in Mainz extravagante Drinks. (Foto: Paul Siethoff)

Mainz - Es klingelt an der Tür, gleichzeitig leuchtet ein grellgrünes Neonlicht auf. Barkeeper Dominik Köhler öffnet die Tür und lässt die ersten Gäste des Abends herein. Wir befinden uns in der Bar Der Große Gatsby, eine Flüsterkneipe in der Mainzer Oberstadt. Nebenan befindet sich ein griechisches Restaurant, ansonsten ist es hier sehr, sehr ruhig. Das Wohngebiet um die Kupferbergterassen ist nicht gerade für sein pulsierendes Nachtleben bekannt. Warum Gäste trotzdem hierherkommen, erklärt Barkeeper Dominik: "Es hat definitiv was, wenn du hier klingelst. Die Tür wird aufgemacht und du wirst reingebeten. ‚Hey, komm rein zu uns.’"