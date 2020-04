Wie die Kita Regebogen mit Corona umgeht

Die Kinder der "Kita Regenbogen" in Osthofen haben den Außenzaun ihrer Kita während der Corona-Krise mit zahlreichen bemalten Bildern geschmückt. Foto: BilderKartell/Andreas Stumpf

OsthofenDer Schulbetrieb wird bald wieder aufgenommen. Zumindest teilweise. Ganz langsam, nach und nach.

Für die Kitas ist bisher hingegen keine Entscheidung gefallen, wann es weitergeht. Also abgesehen von der Notbetreuung für Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf tätig ist oder bei Alleinerziehenden.

Im Osthofener Caritas-Kindergarten Regenbogen wurden in den vergangenen Wochen sechs Kinder betreut. Seit dieser Woche, wo Geschäfte wieder öffnen dürfen und das öffentliche Leben langsam hochgefahren wird, sind es mit zwölf Kindern deutlich mehr, berichtet Kita-Leiterin Sabine Selig. Auch weil teilweise kein Homeoffice mehr möglich ist, der Urlaub aufgebraucht oder das Kind nicht mehr mit zur Arbeit genommen werden kann, weiß Selig.

Zwölf Kinder in der Notbetreuung bedeutet für die Kita Regenbogen aber, dass mehr als 100 Kinder noch zuhause sind. Mindestens einmal in der Woche, berichtet Kita-Leiterin Selig, telefonieren die Erzieherinnen mit den Eltern, um zu fragen, wie es läuft, wie es ihnen und natürlich auch, wie es den Kindern geht. "Das Ganze ist ja auch eine Ausnahmesituation für die Familien", weiß Selig. Sie hält es für wichtig, dass die Kita mit den Kindern und den Eltern in Kontakt bleibt. Neben den regelmäßigen Telefonaten auch per "Kita-App", über die Infos an die Eltern übermittelt werden. Oder per Brief an die Kinder. Oder mit persönlichen Hausbesuchen. Die gab's zu Ostern, als die Mitarbeiterinnen der Kita mehrere Stunden unterwegs waren, um Ostergrüße - kleine, gebastelte Körbchen mit Entspannungstee für die Eltern, einem kleinen Geschenk für die Kinder und Süßigkeiten - zu verteilen. Auch dabei wurde sich - natürlich mit dem nötigen Abstand - unterhalten. Vor allem über das, was in den zurückliegenden Corona-Wochen passiert ist. Manche der Kinder sind jetzt große Geschwister, andere brauchen keine Windeln mehr und wiederum andere können nun Roller fahren. "Einige haben gesagt, dass sie uns vermissen", erzählt Sabine Selig. Auch deshalb überlegt man grade, für die Kinder ein Video zu drehen. "Einfach, dass sie uns wieder sehen", sagt Selig. "Schließlich gerät man schnell in Vergessenheit." Und irgendwann sollen ja alle Kinder in die Kita zurückkehren.

Sabine Selig befürchtet, dass es dann zu Problemen kommen wird. Kinder, die bereits eingewöhnt waren, müssen möglicherweise erneut eingewöhnt werden, weil sie zu lange raus waren. Hinzu kommen jene Kinder, die neu in den Kindergarten kommen und deren Eingewöhnung aufgrund von Corona erstmal aufgeschoben werden musste. Was Sabine Selig außerdem bedauert, ist, dass die Kindergartenzeit für die Vorschulkinder ohne wirklichen Abschluss enden könnte. "Dabei hat doch jeder Übergang einen gebührenden Rahmen verdient", sagt sie.

Mit den Kindern der Notbetreuung, berichtet Sabina Selig, habe man in den vergangenen Tagen Bilderbücher zum Thema Coronavirus betrachtet. Ihnen so versucht, die derzeitige Situation zu erläutern. Auch die Hygienemaßnahmen. Mit allen waschen sie regelmäßig Hände, Spielsachen werden abgewischt und desinfiziert. "Doch das mit dem Mindestabstand ist bei den Kindern nicht machbar", weiß die Kita-Leiterin. Nicht mit sechs Kindern in der Notbetreuung. Und nicht mit 129 Kindern, wenn alle wieder da sind.