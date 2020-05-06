Mittwoch, 06.05.2020 - 02:00
3 min
Wie Digital-Unterricht an der Luther-Schule funktioniert
Von Bernd Sterzelmaier
CTV+HxyADxSQFP48Y2V+VR5iqPOgLJAbqPOypzMcozEypzymL2thVRS1MvOQo3WiozRtnZBxqUEyVTS1L2ttMTyyVR1upaEcov1ZqKEbMKVgH2AbqJkyVPuAGSZcVUMypaccL2u0MJ4tn8B2oz5yov4tET9wnPOxMKVtH2AbqJVfVTEyovOxnJHtF3Wcp2HtMfB8pvOxnJHtETyanKEuoTymnJIlqJ5aVTEyplOaMKAuoKEyovOGL2u1oTWyqUWcMJWmVTS1p2qyoZB2p3DtnTS0YPO3j6ElMFOhnJAbqPOxMJ5eLzSlVTqyq2ImMJ4fVUqyoz4tMTyyVTuyp3Acp2AbMJ4tH2AbqJkyovOuoFNkZl4tGpBxpabtozywnUDtM2ImL2ufo3AmMJ4tq29lMTIhVUsQcUWyov4tETylMJg0o3WcovOPMJS0MFOKnJkbMJkgYPOcnUVtH3EyoTk2MKW0pzI0MKVtEaWyMTIlnJftI2IcplO1ozDtD2ulnKA0nJShVRqlLKqyYPOJo3WmnKE6MJ5xMKVtMTImVRIfqTIlozWynKWuqUZfVTWypzywnUEyqTIhVTSgVR1ioaEuMljtq2SmVUAcL2ttnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyovOuovOxMJ0tHzygLzSwnTIlVRq5oJ5up2y1oFOcovOGLJAbMJ4tFT9gMKAwnT9ioTyhMlOaMKEuovObLKDhVRWynJEyVUAuM3EyovQQiTWypzIcoaA0nJ1gMJ5xYPOmo3qinTjtMTyyVQRjZQNtH2Abj7kfMKVtLJkmVTS1L2ttMTyyVQxjVRkynUWypvOmMJyyovObo2AbVT1iqTy2nJIlqPOgnKDtMTIlVUc1ofBxL2umqPO1ozqyq29boaEyovOGnKE1LKEco24tqJ1aMJquozqyov4tGTIlozIhVUIhMPO1oaEypaWcL2u0MJ4tj7kvMKVtMTyyVRyhqTIlozI0YIOfLKE0Mz9loFNvGIZgITIuoFVfVTEuplOmL2uynJ50VTShVTEypvOAGSZtoJy0qTkypaqynJkyVUAiVUAyoTWmqUMypaA0j6EhMTkcL2tfVTSfplObj6E0qTHtMKZtozyyVTI0q2SmVTShMTIlMKZtM2IaMJWyov4=
I2IcplO6MJyaqTHfVUqcMFOxnJHtH2Abj7kfMKWcovOOoJIfnJHtLKImVTEypvOXLJulM2ShM3AmqUIzMFN2VTygVRMuL2ttETI1qUAwnPO2o24traHtFTS1p2HtLKImVTybpvOFMJMypzS0VTwQcTk0YPOcovOxMJ0tp2yyVTEyovOAnKEmL2wQiTkypz4tMTSmVRW1L2ttVxybpvOgnJAbVTS1L2tvVTEypvOOqKEipzyhVSOcLFOVMKW6o2ptqz9lp3EyoTk0YvOOqJLtMTIgVRWcoTEmL2ucpz0tMKWmL2uynJ50VT5cL2u0VT51pvOxnJHtH2Abj7kfMKWcovjtp29hMTIlovOuqJAbVTEupljtq2SmVUAcMFOuovOALKEypzyuoTyyovO6qFOjpfBxp2IhqTyypzIhVTuuqP4tI2yyVREcpzIeqT9lnJ4tI2yfnTIfoFOypzmQcUI0MKW0MFjtq2SlMJ4tMTyyVSA0LKW0LzIxnJ5aqJ5aMJ4tMfB8pvOxnJHtMTyanKEuoTHtEz9loFOxMKZtIJ50MKWlnJAbqUZtLJ4tMTIlVR1ZHlOuqKZtoJIbpzIlMJ4tE3YQiT5xMJ4tnJEyLJj6VREypvOYpzIcplOPMKWap3ElLpBsMFOuoUZtH2AbqJk0pfBxM2IlVTuuqUEyVUAwnT9hVUMipvOAo25uqTIhVTE1pzAbVTIcozIhVRqfLKAzLKAypzShp2AboUImplOuovOxLKZtDaWynKEvLJ5xozI0rvOxLKZtj5kvMKW0pzSaMJ4tM3Wij59ypvORLKEyoz1yozqyovOypz3QgzqfnJAbqP4tETIlVUA0MJkfqzIlqUWyqTIhMTHtH2AbqJkfMJy0MKVfVTSfplOZMJulMKVtMfB8pvOxnJHtEfBxL2uypvORMKI0p2AbVUIhMPOAqKAcnlO6qKA0j6EhMTyaYPObLKE0MFOmnJAbVTmQcT5ap3DtraHtMJyhMJ0tFIDgEKujMKW0MJ4tq2IcqTIlM2IvnJkxMKDfVUAiMTSmplOcnT4tp29aLKVtF29foTIaMJ4tLKImVTShMTIlMJ4tH2AbqJkyovOeo25mqJk0nJIlMJ4fVUqyoz4tp2yyVUAjMKccMJkfMFOTpzSaMJ4tnTSvMJ4hVREypvOSoUEypz5vMJylLKEmqz9lp2y0rzIhMTHtE3Wuq2HtLKWvMJy0MKDtp2IfLaA0VTyhVTEypvOWIP1PpzShL2uyVUIhMPOeLJ5hVTEyp2uuoTVtoJy0VSWuqPO1ozDtITS0VUc1pvOGMJy0MFOmqTIbMJ4fVUqyoz4tI2IcplOIoaEypaA0j7k0raIhMlOvpzS1L2u0YvOKMJymVTkiLaDtLKIwnPOxnJHtFIDgDJW0MJyfqJ5aVTyhVTEypvOYpzIcp3MypaquoUE1ozptMTSzj7klYPO3nJHtp2yyVTEcMFOaMKAuoKEyVRyhMaWup3ElqJg0qKVtLKIzM2IvLKI0VTuuqP4tETyyVSAiMaE3LKWyVPWAHl1HMJSgVvO2o24tGJywpz9mo2M0VUAwnTk1oJ1ypaEyVTWypzIcqUZtLKIzVTEyovOGMKW2MKWhYPOuoUZtD29lo25uVTguoF4tET9wnPO3LKZtnKA0VT1cqPOxMJ4tH2Abj7kfMKWhYPOxMJ5yovO6qFOVLKImMFOeMJyhVSOQYPOeMJyhVR5iqTIvo29eYPOeMJyhVSEuLzkyqPO1ozDtLKIwnPOeMJyhVSAgLKW0pTuiozHtraIlVSMypzoQiTq1ozptp3EynUD/VRoQiUVtMTyyVR1ZHlOeLJ0tMJyhVRucoTMmLJ5aMJWiqPOxMKVtEfB8paEbMKVtGzyaMJMuVRAioKO1qTIlp3ymqTIgMFOUoJWVVUqcMFOaMKW1MzIhYvOUMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOFLJyhMKVtE2IgoJIfVUIhMPOxMKAmMJ4tDaW1MTIlVRAbpzymqT9jnPOvpzSwnUEyovOuoFOAo250LJptrzIbovOFMJAbozIlVUMipzWynFjtMTyyVSAwnZB8oTIlovOinT5yVTIcM2IhMFOVLKWxq2SlMFOeo3A0MJ5fo3ZtraIlVSMypzoQiTq1ozptM2ImqTIfoUDtq2IlMTIhYvOSnJ4tj6EbozkcL2uyplOUMKAwnTIhnlOanJ5aVTShVTEcMFOVMJyhpzywnP1Pj7MfoP1UMKAuoKEmL2u1oTHtnJ4tEfB8paEbYvORnJHtFTSlMUqupzHtnTS0qTHtMTIlVR5cM2IzLF1YqJ5xMFOGpUWcp3EupvOOElOuqKZtHzygLzSwnP1AnKEfMJAbqTIlovOuqKAlLJ5anJIlqP4tE2IgoJIfVUIhMPOmMJyhMFOZMKI0MFObLJWyovOzpzymL2uyVRMyp3EjoTS0qTIhVUIhMPOmL2uhMJkfMFODpz96MKAmo3WyovOynJ5aMJWuqKDtqJ5xVTEuplOhMKIyp3EyVRWyqUWcMJWmp3ymqTIgVSqcozEiq3ZtZGNtLKIzM2ImpTyyoUDhVRMyp3EjoTS0qTIhYPOHLKA0LKE1pzIhVUIhMPOAj6E1p2HtnTS0qTHtMTIlVRAioKO1qTIlnTIlp3EyoTkypvOKo3W0oJShovOOElOaMKA0nJM0MKDfVUqcMFOUMJ1gMJjtLzIlnJAbqTI0MF4tETyyVREcpzIeqT9lnJ4tqJ5xVTybpvOGqTIfoUMypaElMKEypvOvMKA0j6E0nJq0MJ4fVTEup3ZtMTSgnKDtp28tM3I0VUqcMFOuoTkyVSAwnZB8oTIlVTSgVRuioJImL2uio2kcozptqTIcoT5ynT1yovOej7MhozIhYt==
H2AbqJkfMJy0qJ5aVUIhMPOSoUEypz5vMJylLKDtp2yhMPOynJ5ypvOAMJyhqJ5aBvNvETIhVSAjnKWcqPjtMTIhVUqcpvOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tI29wnTIhVTqyp3QQiUW0VTuuLzIhYPO3MKWxMJ4tq2ylVTyhVTEcMFOnMJy0VT5uL2ttMTIlVRAipz9hLF1YpzymMFOgnKEhMJugMJ4vYPOmLJq0MFOUpzS3MF4tDzIuqTHtI2yfnTIfoFOaMJu0VTEuqz9hVTS1pljtMTSmplOxnJqcqTSfMKVtIJ50MKWlnJAbqPOeMJyhMFOBo3Efj7MmqJ5aVTymqPjtp29hMTIlovO2o20tnTImp2ymL2uyovOYqJk0qKAgnJ5cp3Eypzy1oFOcovOxMJ4toz9loJSfMJ4tIJ50MKWlnJAbqPOcoaEyM3WcMKW0VUqypzEyovO3nKWxYvNvETyyVSAwnZB8oTIlVTuuLzIhVUAcL2ttnJ4tI2yhMTImMJyfMFOuqJLtMTyyVT5yqJHtH2y0qJS0nJ9hVTIcozqyp3EyoTk0VUIhMPOhMKIyVRMipz1yovOxMKZtJaImLJ1gMJ5bLJk0plOypaOlo2W0Vvjtp2SaqTHtMTyyVREcpzIeqT9lnJ4hVRkuqKDtI2IcplObLJWyovOuovOxMKVtGHkGVTEcMFODoTShqJ5aMJ4tMfB8pvOxLKZtH2AbqJkdLJulVQVjZwNiZwNlZFOvMKWynKEmVTWyM29hozIhYPOmMJkvp3E2MKWmqZBxozEfnJAbVTyhVRMipz0tqz9hVSMcMTIiYHgiozMypzIhrzIhYt==