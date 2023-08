Wie eine Gärtnerin die Tomatenvielfalt retten will

In Arndts Garten bekommen auch Sorten eine Chance, die nicht den Standards von Industrie und Handel genügen. Ihre Lieblingssorte „Schneewittchen“ zum Beispiel würde man in einem Supermarkt wohl nie finden, erzählt sie. „Sie platzt gerne auf, weil sie so eine dünne Haut hat.“ Transport- oder lagerfähig ist sie daher nicht - schmeckt aber intensiv süß und würzig zugleich.