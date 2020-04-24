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Freitag, 24.04.2020 - 03:00
3 min

Wie entwickelt sich die Arbeitslosenzahl in Rheinhessen?

Kurzarbeit verhindert zurzeit einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenquote. Doch wie lange halten die Betriebe durch? Und dann gibt es da noch die Branchen, die Personal suchen.

Von Torben Schröder
Die einen sind in Kurzarbeit, die anderen haben alle Hände voll zu tun: Supermärkte suchen zurzeit dringend Personal. Foto: dpa

Die einen sind in Kurzarbeit, die anderen haben alle Hände voll zu tun: Supermärkte suchen zurzeit dringend Personal. (Foto: dpa)

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