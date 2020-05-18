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Montag, 18.05.2020 - 04:45
3 min

Wie es Darmstädter Familien nach Wochen im Corona-Modus geht

Homeoffice, Homeschooling und Zuhausebleiben sind zum Dauerzustand geworden. Zwei Familien aus Darmstadt erzählen, wie sie damit umgehen und was momentan schlechte Stimmung verbreitet.

Von Anke Breitmaier
Der sechsjährige Vincent aus Darmstadt kommt gut klar in Corona-Zeiten, für seine Eltern ist es oft weniger entspannt. Foto: Anne Haagen

Der sechsjährige Vincent aus Darmstadt kommt gut klar in Corona-Zeiten, für seine Eltern ist es oft weniger entspannt. Foto: Anne Haagen

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Darmstädter Familien meistern den Corona-Alltag
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