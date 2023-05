„Wie Geburt eines Kindes“ - The BossHoss rocken weiter

Berlin (dpa) – . So lange wollten die Country-Rocker von The BossHoss nicht warten mit ihrem neuen Album. Doch die Corona-Pandemie hat die Pläne der Band durchkreuzt. „Da wir nicht raus durften, dachten wir: Dann bleiben wir noch etwas drin mit dem Album und arbeiten daran“, sagt Sascha Vollmer (51) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.