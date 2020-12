Wie geht denn das? Douglas-Filialen trotz Lockdowns geöffnet

Das Logo der Parfümerie-Kette Douglas. (Foto: dpa)

DÜSSELDORF - Der Überlebenskampf im Einzelhandel wird in Zeiten des Lockdowns härter – und trägt teilweise skurrile Züge. So sieht sich die Parfümerie Douglas nun als „Drogerie“, weil die wie Discounter und Supermärkte öffnen dürfen. Das jedenfalls geht aus einer Anweisung der Geschäftsführung an Filialen auch in Hessen und Rheinland-Pfalz hervor.

„Wir öffnen unsere Stores unter dem Kontext, dass wir eine Drogerie sind, da wir das Sortiment des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung haben“, heißt es in dem der Gewerkschaft Verdi vorliegenden Schreiben. Dazu die Anweisung ans Personal: „Bitte räumt folgende Artikel vor Öffnung Eures Stores von der Verkaufsfläche weg: Deko-Artikel und Schmuck z.B. Douglas Bär, Tosh außer Lesebrillen, Baumschmuck. Im Eingangsbereich des Stores sollte primär unser Drogeriesortiment präsentiert werden, sodass klar ist, dass wir eine Drogerie sind.“















Offenbar rechnet die Douglas-Geschäftsführung auch mit unangenehmen Kontrollen durch die Ordnungsämter der jeweiligen Städte. Dazu die Regieanweisung: „Bitte keine aggressiven Gespräche führen und Auseinandersetzungen vermeiden, heißt es. Bitte lasst Euch die Ausweise zeigen und notiert die Namen in der Protokollvorlage anbei. Falls die Beamten den Store schließen möchten, legt bitte bereits mündlich Widerspruch ein.“

Wer den dringenden Lockdown und das erlaubte Weiterführen bestimmter Geschäfte auf solche Weise fehlinterpretiert, macht sich nicht nur unglaubwürdig“, so Bernhard Schiederig von Verdi Hessen: „Das Vorgehen von Douglas ist im stärksten Maße anrüchig, das muss schnellstens unterbunden werden.“