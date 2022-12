7 Tipps, wie Geschenke nachhaltiger verpackt werden können

Vor allem wer seine Geschenke sowieso online bestellt, wird in der Weihnachtszeit genug Packpapier aus den Paketen zur Verfügung haben. Normalerweise würde das direkt in den Müll wandern. So kann es als Geschenkpapier weiter Verwendung finden. Ansonsten kann auch Backpapier als Verpackungsmaterial dienen. Das hat zwar eigentlich einen Nutzen, im Vergleich zu Geschenkpapier hat es aber den Vorteil, dass es nicht so aufwendig bedruckt ist. Das macht es beim Recycling einfacher. Wer die braunen Papiere zu langweilig findet, kann diese auch noch natürlich verzieren. Zum Beispiel mit Tannenzweigen oder recyceltem Stoffband.