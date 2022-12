Wie Geschenke nachhaltiger verpackt werden können

Geschenke unter dem Weihnachtsbaum (© DPA)

HESSEN/RHEINLAND-PFALZ - Wenn es um das Auspacken von Geschenken geht, gibt es im Grunde genommen zwei verschiedene Typen. Die einen können es kaum erwarten, den Inhalt des Päckchens zu sehen, reißen enthusiastisch und mit freudestrahlenden Augen das Papier auseinander. Die anderen sind nicht weniger neugierig, aber gehen viel sorgfältiger vor. Mit Vorsicht wird jeder Klebestreifen gelöst, um bloß keinen Riss zu erzeugen, denn: Das Geschenkpapier soll ja nochmal verwendet werden.

Aber nicht nur bei der Auswahl der Geschenke, sondern auch beim Verpacken können nachhaltigere Optionen gewählt werden. Nachfolgend kommen sieben Tipps von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und der nachhaltigen Online-Plattform „Utopia”.

1. Geschenke in Pack- oder Backpapier einwickeln

Back- oder Backpapier kann zur schönen Geschenkverpackung werden. (© dpa) Vor allem wer seine Geschenke sowieso online bestellt, wird in der Weihnachtszeit genug Packpapier aus den Paketen zur Verfügung haben. Normalerweise würde das direkt in den Müll wandern. So kann es als Geschenkpapier weiter Verwendung finden. Ansonsten kann auch Backpapier als Verpackungsmaterial dienen. Das hat zwar eigentlich einen Nutzen, im Vergleich zu Geschenkpapier hat es aber den Vorteil, dass es nicht so aufwendig bedruckt ist. Das macht es beim Recycling einfacher. Wer die braunen Papiere zu langweilig findet, kann diese auch noch natürlich verzieren. Zum Beispiel mit Tannenzweigen oder recyceltem Stoffband.

2. Leere Gläser für kleine Geschenke verwenden

Zwei Gläser mit Mehl und Zahnputztabs. (© Guido Schiek) Was auch fast jeder daheim hat und normalerweise schnell im Müll landet, sind leere Einmachgläser. Egal ob vorher Essiggurken, eingelegtes Obst, oder Marmelade darin enthalten war: Einmal in der Spülmaschine oder gründlich von Hand gewaschen, sind die Gläser perfekte Geschenkverpackungen. Wenn der Inhalt nicht direkt zu sehen sein soll, kann das Glas mit Tannenzweigen geschmückt, und ein kleines Geschenk in der Mitte verborgen werden. Oder ein Gutschein, der als „Sichtschutz" eingerollt wird und noch Platz für eine kleine Beigabe lässt.

3. Stoffreste falten oder Jutebeutel gestalten

Zwei Jutebeutel, verziert mit einem Filzstift. (© dpa) Geschenke können auch mit einem weiteren Geschenk verpackt werden: zum Beispiel mit einem schönen Jutebeutel. Das lohnt allerdings nur bei Personen, die nicht schon einige Beutel besitzen. Alternativ können Stoffreste herhalten. Entweder welche, die man sowieso noch da hat, oder man schnappt sich ein altes Kleidungsstück, das sonst nicht mehr zu gebrauchen ist und schneidet eine noch „gute" Stelle aus. Beim Verpacken kann beispielsweise eine japanische Falttechnik angewandt werden.

Furoshiki ist eine japanische Falttechnik zum Einpacken von Geschenken. (© picture alliance/dpa/dpa-infografik GmbH) 4. Große Kalenderblätter, alte Magazine oder Zeitung als Verpackung

Mit Zeitungspapier und Kordel entsteht schnell eine nachhaltige Verpackung. (© philidor - stock.adobe.com) Ein absoluter Klassiker des nachhaltigen Verpackens sind alte Zeitungsseiten. Die Blätter gängiger Tageszeitungen sind dank ihrer Größe nicht nur für kleine Geschenke geeignet. Wer kein Zeitungsabo besitzt, hat vielleicht alte Kalenderblätter oder Magazine daheim. Die sind meistens auch schön bunt, sodass die Verpackung keiner weiteren Verzierung bedarf. Sowohl aus Zeitungsblättern, als auch aus Magazinen oder Kalenderblättern können schöne Papiertüten gefaltet werden. Mehr dazu bei Tipp Nummer fünf.

5. Papiertüten selbst basteln

Um Papiertüten selbst zu basteln, braucht es nur ein DIN-A4-Blatt und etwas Kleber. Je nachdem wie groß die Tüten werden sollen, können auch größere oder kleinere Papiere als Basis genutzt werden.

6. Geschenkpapier mehrfach verwenden

Wer noch auf der Suche nach dem ein oder anderen Weihnachtsgeschenk ist, wird vielleicht bei den Tipps der Redaktion fündig. (© dpa) Wer klassische Geschenkpapiere nutzen will, kann trotzdem nachhaltiger handeln. So kann man sich beim Kauf für recycelte Papiere entscheiden. Bei Geschenken, die man selbst erhält, gilt dann: Möglichst vorsichtig auspacken! Denn: Das Papier kann beim nächsten Anlass wieder verwendet werden.

7. Leere Klo- oder Küchenpapierrollen nutzen

Aufwändig verzierte Klorollen zur Verpackung von kleinen Geschenken. (© dpa) Auf den ersten Blick klingen leere Toiletten- oder Küchenpapierrollen nach keiner schönen Verpackung. Hier gilt ganz klar: Die Verzierung macht den Unterschied. Das ganze kann auch eine schöne Nachmittagsbeschäftigung mit Kindern sein. Mit Wasserfarben oder Wachsmalstiften lassen sich die trist daherkommenden Rollen zu schönen Geschenkverpackungen umgestalten. Aus einer weiteren Rolle können runde Stücke ausgeschnitten werden, die dann als Deckel für die bemalten Rollen dienen.

Geschenkpapier nicht nur einmal zu benutzen, oder Alternativen auzuprobieren, ergibt Sinn, wie die Pressesprecherin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Ruth Preywisch, erklärt: „In Deutschland kommen pro Weihnachtstag um die 6.000 - 7.000 Tonnen Müll zusammen – Tendenz steigend. Dabei handelt es sich aber nicht nur um Geschenkpapier, sondern auch um Verpackungsmüll von Online-Bestellungen.“ Wer nachhaltiger schenken will, solle sich also eher in den Geschäften umschauen, als online. Falls das nicht geht, empfiehlt Preywisch: „Am besten keinen Expressversand wählen und früh genug bestellen, sodass gegebenenfalls mehrere Dinge in einem Päckchen geliefert werden können und man nicht drei Bestellungen beim gleichen Anbieter aufgibt.”

Allgemein rät die Verbraucherzentrale, beim Schenken sorgfältig zu überlegen, ob die beschenkte Person den Gegenstand wirklich braucht und nutzen wird. Ein beliebtes Geschenk sei auch Kosmetik und da könne man auf nachhaltige Verpackungen, Biosiegel und faire Marken achten. „Man kann sich sowieso überlegen, ob man wirklich Produkte verschenken will, oder nicht doch lieber Erlebnisse. Konzerttickets zum Beispiel“, sagt die Pressesprecherin.

Das Thema Nachhaltigkeit war für Sie interessant? Auch in den drei weiteren Artikeln der Reihe „Müll in unserem Alltag: Ist-Zustände, Probleme und Chancen” geht es um Müll und Recycling.