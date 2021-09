Wie gut werden Sie vom Bundestag vertreten?

Der Reichstag in Berlin wird sich nach der Wahl im September neu zusammensetzen. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

BERLIN - Frauen und Männer, Alte und Junge: Der Bundestag setzt sich aus derzeit 709 Angeordneten zusammen. Sie wurden gewählt, um die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. Doch wie sehr unterscheidet sich die Zusammensetzung von der tatsächlichen Bevölkerung? Und werden Sie überhaupt im Bundestag repräsentiert? Machen Sie den Test und finden Sie es heraus!

Wie gut vertritt Sie der Deutsche Bundestag? Finden Sie es heraus!

Und? Werden Sie im Bundestag repräsentiert? Und beeinflusst das Ergebnis Ihre Wahlentscheidung? In unserer großen Umfrage zur Bundestagswahl 2021 können Sie Ihre Stimme schon jetzt abgeben. Weitere Zahlen, Daten und Fakten zur Zusammensetzung des Deutschen Bundestags finden Sie in unserem Artikel Der Bundestag in Zahlen