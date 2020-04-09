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Donnerstag, 09.04.2020 - 03:00
3 min

Wie halten Ingelheimer Kirchen Kontakt zu ihren Gemeinden?

Eigentlich kommen Gläubige in Krisenzeiten in der Kirche zusammen. Das ist während der Corona-Pandemie nicht möglich. Eine Herausforderung für die Seelsorger.

Von Beate Schwenk
Gerade in Krisenzeiten kommen Gläubige in den Kirchen zusammen (hier zu sehen die Burgkirche). Doch Gottesdienste sind während der Corona-Pandemie nicht möglich. Archivfoto: Thomas Schmidt

Gerade in Krisenzeiten kommen Gläubige in den Kirchen zusammen (hier zu sehen die Burgkirche). Doch Gottesdienste sind während der Corona-Pandemie nicht möglich. (Archivfoto: Thomas Schmidt)

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