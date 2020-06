Wie im Tatort? So arbeitet ein Rechtsmediziner

(Foto: Julia Bernigau)

REGION - Im Krimi untersuchen sie die Opfer und helfen dabei, spektakuläre Mordfälle aufzuklären: die Rede ist von Rechtsmedizinern. Doch während es im Fernsehen meistens nur um Mord und Totschlag geht, sieht die Realität oft anders aus.

In der Rechtsmedizin werden grundsätzlich Personen untersucht, deren Todesursache nicht geklärt ist. Dies bedeutet nicht automatisch, dass es sich um ein Mordopfer handelt. Und was viele nicht wissen: Der Rechtsmediziner hilft durchaus den Lebenden. In der Forensischen Ambulanz werden Opfer von Gewalt untersucht und können ihre Verletzungen „gerichtsfest“ dokumentieren lassen.

Machen Sie in unserer interaktiven Story eine 360-Grad-Tour durch die Rechtsmedizin und erfahren Sie dabei, wie lange eine Obduktion dauern kann, welche Instrumente zum Einsatz kommen und warum der Rechtsmediziner auch für die Lebenden so wichtig ist.