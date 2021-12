Wie kommen wir trotz Pandemie-Weihnachten zur Ruhe?

Zur Person

Professor Volker Busch (50) ist Facharzt für Neurologie sowie Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsklinik in Regensburg. Er leitet dort die wissenschaftliche Arbeitsgruppe „Psychosozialer Stress und Schmerz“ und ist in der Institutsambulanz tätig. Als Vortragsredner und Buchautor, in Videos und Podcasts gibt er der Öffentlichkeit Einblicke in die Welt der Neurowissenschaft und Psychologie.