Panorama

Aus aller Welt

plus
Freitag, 05.06.2020 - 00:00
2 min

Wie kommen Wormser Grundschüler mit Corona klar?

Die Kinder sollen bei einem Wettbewerb ihre Geschichten in Wort und Bild erzählen. Die Preisverleihung ist am 25. Juni.

Die Kinder der Pestalozzi-Druck-AG drücken ihre Erfahrungen mit Linolschnitten aus. Foto: Schmitt

Die Kinder der Pestalozzi-Druck-AG drücken ihre Erfahrungen mit Linolschnitten aus. (Foto: Schmitt)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

I09FGIZtYFNbpzIxXF4tDzIlqUWuoFOGL2ugnKE0YPOZMJulMKVtqJ5xVSAwnUIfoTIcqTIlVTygVSW1nTImqTShMPjtp3IwnUEyVTSfoTHtZGDtI29loKAypvOUpaIhMUAwnUIfMJ4tLKIzYPO1oFOxo3W0VR1uqTIlnJSfnJIhVToQiUVtMTIhVSAwnUWynJW3MKE0LzI3MKWvVBXNaxgcozEypvOmL2ulMJyvMJ4tj7kvMKVtnJulMFOQo3WiozRgJzIcqBXNaPOuLac1M2IvMJ4hVR5cpzqyozE3olODLKImMJ5aMKqcoJ1yoPjtq2yyVT1uovOyplOmo25mqPOuqJLtH2AbqJkbj7MzMJ4tn2IhoaD7VUA0LKE0MTImp2IhVTgfMJyhMFOUpaIjpTIhVUAjnJIfMJ5xMKVtF2yhMTIlVT1cqPOALKAeMJ4fVTEcMFOaMJwQgaWcM2IhVRSvp3EuozDtqz9hMJyhLJ5xMKVtnTyyoUEyov4tDKIwnPOGL2u1oTkynKEypvO1ozDtGTIbpzglj6EzqTHtqUW1M2IhVR5up2IhYFO1ozDtGKIhMUAwnUI0rv4=
Ezk5MKVtoJy0VRShpzIaqJ5aMJ4tqzIlqTIcoUD=
DJ0tZGVhVR3QcUW6VUqupzIhVTEcMFOypaA0MJ4tqzyypvOGL2u1oTIhVUqyM2IhVSAOHyZgD29JYGVtM2ImL2ufo3AmMJ4tq29lMTIhYPOeqKW6MFOnMJy0VUAjj6E0MKVtoKImp3EyovOuqJAbVTSfoTHtE3W1ozEmL2wQiTkypvO6qFOVLKImMFOvoTIcLzIhYvOGnJHtMKWbnJIfqTIhVRS1MzquLzIhYPOxnJHtp2yyVTEunTIcoFOvMJSlLzIcqTIhVT11p3A0MJ47VRgioaEun3DtraHtGTIbpzIlVUIhMPOZMJulMKWcovO3LKVtoaIlVZB8LzIlVSEyoTIzo24to2EypvODDlOgj7MaoTywnP4tI2IlVUMiovOSoUEypz4fVRqyp2Abq2ymqTIlovOiMTIlVTShMTIlMJ4tHTIlp29hMJ4tn2IcozHtFTyfMzHtLzIeo21gMJ4tn29hoaEyYPOxMKVtq2SlVUAwnTkyL2u0VTElLJ4h
ETyyVRgcozEypvOxqKWzqTIhVTkuozqyVScynKDtnJulMFOGL2u1oTMlMKIhMTHtozywnUDtqUWyMzMyovjtozywnUDtMJyhoJSfVTElLKKQa2IhYvOGpTyyoUOfj6E0rzHfVSAwnUqcoJ1vLJDfVRgcoz8tLzkcMJWyovOaMKAwnTkip3AyowftMKZtM2SvVTgynJ5yVRSeqTy2nKGQcUEyovOcoFOGpT9lqUMypzIcov4=
EJ5xMFOOpUWcoPObLKE0MFOQoTS1MTyuVRgiL2ttqz9gVREcLJgiozymL2uyovOKMKWeVSWbMJyhnTImp2IhYPOxnJHtMfB8pvOxnJHtH3EuMUDtMTyyVSOlo2cyn3EyVTEyplOPqJ5xMKAjpz9apzSgoKZt4bPrETIgo2glLKEcMFOfMJWyohXNaPOeo29lMTyhnJIlqPjtMTyyVRyxMJHfVTEyovOGL2wQiTkypz4tqJ5xVSAwnZB8oTIlnJ5hMJ4tMUIlL2ttMJyhMJ4tH2AbpzIcLaqyqUEvMKqypzVtMTyyVR3QgzqfnJAbn2IcqPO6qFOaMJWyovjtj7kvMKVtnJulMFOSpzkyLz5cp3AyVUsQcTulMJ5xVTEypvOGL2u1oUAwnTkcMpBsqJ5aMJ4traHtLzIlnJAbqTIhYvOOoUZtGJy0p3ElMJy0MKVtn29hoaEyVUAcMFOPMKW0pzSgVSAwnT1cqUDtM2I3nJ5hMJ4fVTEyp3AyovORpaIwn2kypz53MKWep3EuqUDt4bPrETIlVTgfMJyhMFOUqKEyozWypzsvtWjtMTIlrzIcqPO3MJqyovOQo3WiozRtMJWyozMuoTkmVUA0nJkfp3EynUDfVTSfplOHpfBxM2IlVTEyplODpz9dMJg0plOxLKZtDJkcp2RgJzIhqUW1oFOgnKDtGTIcqTIlnJ4tHTS0pzywnJRtH2Abj6EzMKVtqJ5xVTSfplOGL2ucpz1bMKWlovOGL2u1oTEyrzIlozIhqPOKLJkxMJ1upvOVMKWxMKVh
FJ4tMTIgVRMfrJIlYPOxMKVtoaIhVTShVTEcMFOGL2u1oTIhVUMypaEynJk0VUq1pzEyYPO3MKWxMJ4tMTyyVSAwnZB8oTIlVUIhMPOGL2wQiTkypzyhozIhVT1cqTucoTMyVTIcozIlVSWynJuyVUMiovOTpzSaMJ4tLJ5aMKWyM3DfVUAcL2ttraHtj7kvMKWfMJqyovjtq2yyVUAcMFOgnKDtMTIlVRAipz9hLF1nMJy0VTWcp2uypvOeoTSlM2Ieo21gMJ4tp2yhMQbtI2SmVUqupvOmL2u3nJIlnJp/VSquplObLKA0VTE1VTguqJ0tLKImM2IbLJk0MJ4/VSqypvOiMTIlVUquplObLKDtMTylVTqyMzIboUD/VSqypvOiMTIlVUquplObLKDtMTylVTqynT9fMzIhClOVLKA0VTE1VR5yqJImVTIhqTEyL2g0Cj==
DKWvMJy0MJ4tq2IlMTIhVTS1p2qyp3EyoTk0
JaqynFOKo2AbMJ4tnTSvMJ4tMTyyVRqlqJ5xp2AbqJkenJ5xMKVtoaIhVScynKDfVTybpzHtE2ImL2ucL2u0MFOcovOKo3W0VUIhMPO2nJIfoTIcL2u0VTS1L2ttnJ4tDzyfMPO6qFODLKOcMKVtraHtLaWcozqyov4tETShLJAbVUqcpzDtMJyhMFOXqKW5VTEcMFO6q8B2oTLtLzImqTIhVRSlLzIcqTIhVTS1p3sQcTufMJ4hVREypvOypaA0MFODpzIcplOcp3DtMJyhMFOHMJyfozSboJHtLJ0tDJkcp2RgFTIlLaA0MzIlnJIhpUWiM3WuoJ0t4bPrEJ5aoTymL2ttMaIhVPLtLJA0nJ9h4bPpYvORnJHtHUWynKAyVUc3MJxtLzymVToQiT5zVUAcozDtE3I0p2AbMJyhMFOzj7klVTIcozIhVTqyoJIcoaAuoJIhVSqipzgmnT9jVTyhVTEypvORpaIwn2kypz53MKWep3EuqUDt4bPrETIlVTgfMJyhMFOUqKEyozWypzsvtWjhVRS1j59ypzEyoFOanJW0VTImVRkyp2IaqKEmL2uynJ5yVTygVSqypaDtqz9hVTcyq2IcoUZtZwNtEKIlolO1ozDtMJyhMJ4tDJkcp2RgHaIwn3AuL2ftraHtM2I3nJ5hMJ4h
ETyyVRS1p3A0MJkfqJ5aVTEypvOOpzWynKEyovOgnKDtHUWynKA2MKWfMJybqJ5aVTE1pzAbVREyrzIlozIhqPOVMKWxMKVtMzyhMTI0VTSgVREioz5ypaA0LJpfVQV1YvOXqJ5cYPOuLvNkAPOInUVfVTygVSWuqTuuqKZtp3EuqUDh
Aus aller Welt Ort Rheinland-pfalz Worms,-kreisfreie-stadt Worms,-stadt Worms coronavirus
Kommentare
nach oben