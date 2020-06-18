Panorama

Aus aller Welt

plus
Donnerstag, 18.06.2020 - 12:05
4 min

Wie sich Grundschulen im Wetteraukreis auf den Montag einstellen

Christine Pflügner, Leiterin der Grundschule in Limeshain, an der 221 Kinder unterrichtet werden, blickt recht zuversichtlich auf den nächsten Montag. Dann soll der Schulbetrieb fast wie in der Vor-Corona-Zeit aufgenommen werden.

Von Andrea Schinzel
Ab dem 22. Juni werden die Grundschulen für alle Kinder geöffnet. Symbolfoto: Fotolia - Christian Schwier

Ab dem 22. Juni werden die Grundschulen für alle Kinder geöffnet. Symbolfoto: Fotolia - Christian Schwier

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2I0qTIlLKIepzIcpl4tCP9vCvWSplOcp3DtnzI0raDtLJkfMKZtM2IjoTShqPjtMTyyVPkFLJ56MJ5jo3A0WlOuovOxnJHtF2yhMTIlVUMypaEynJk0YPOxnJHtEJk0MKWhVTyhMz9loJyypaDhVvOQnUWcp3EcozHtHTMfj7kaozIlYPOZMJy0MKWcovOxMKVtE3W1ozEmL2u1oTHtnJ4tGTygMKAbLJyhYPOuovOxMKVtZwVkVRgcozEypvO1oaEypaWcL2u0MKDtq2IlMTIhYPOvoTywn3DtpzIwnUDtraI2MKWmnJAbqTkcL2ttLKIzVTEyovOhj6EwnUA0MJ4tGJ9hqTSaYvORLJ5hVUAioTjtnJ4tFTImp2IhVTEypvOGL2u1oTWyqUWcMJVtMzSmqPO3nJHtnJ4tMTIlVSMipv1Qo3WiozRgJzIcqPOzj7klVTEcMFOfMKE6qTIhVTWynJEyovOKo2AbMJ4tqz9lVTEyovOGo21gMKWzMKWcMJ4tLKIzM2Iho21gMJ4tq2IlMTIhYvOOLzIlVRIloTIcL2u0MKW1ozptp2yynUDtLJ5xMKWmVTS1pl4tETSmVUq1pzEyVTWynFOynJ5ypvOIoJMlLJqyVTyhVRqlqJ5xp2AbqJkyovOxMKI0oTywnP4tIz9hVTEyovOGL2u1oTkynKEypz4tqJ5xVSAwnUIfoTIcqTIlnJ5hMJ4tqJ5xVTEyoFOaMKAuoKEyovOYo2kfMJqcqJ0tq3IlMTHtnJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tIzyypaEyoTcunUVtMJyhVTuinTImVR1uj58tLJ4tEzkyrTyvnJkcqZBxqPO1ozDtG3WaLJ5cp2S0nJ9hp3EuoTIhqPOuLaMypzkuozq0YvORLFOfnJIaMJ4toJShL2uypz9lqUZtMTyyVR5ypaMyovOvoTShnl4tGzSwnUMioTk6nJIbLzSlYPO3MJ5hVT3QiTumLJ0tMKWmqTIfoUEyVSOfj6EhMFO3nJIxMKVtj7kvMKWupzWynKEyqPO3MKWxMJ4topB8p3AyovjtIz9lM2SvMJ4tMTIhVUMipzuuozEyozIhVUYQcUIgoTywnTIhVRWyMTyhM3IhM2IhVTShM2IjLKAmqPOiMTIlVTqyp3EuMzMyoUEyVRShMzShM3A6MJy0MJ4tLJ4tMTIhVRMunUWjoZBxozIhVTEypvOPqKAmMFOmL2uynKEypz4hVSAwnUIfoTIcqUIhMlO1ozDtMTSmVRkynUWypzgioTkyM2y1oFOvMKqunUWyovOxMJ5ho2AbVSW1nTHfVUIgVToQiUVtMTyyVRgcozEypvOxMJ4tH2AbqJkuoTk0LJptp28toz9loJSfVUqcMFOgj7MaoTywnPO6qFOaMKA0LJk0MJ4h
EKWmqPO3LKVtMKZtMTIlVTg1paczpzymqTyaMFOZo2AeMT93ov4tVxywnPOvnJ4tLJ4tMTIgVRMlMJy0LJptnJ0tGpBxpabtozSwnT1cqUEuM3ZtnTIcoJqyMzSbpzIhVTyhVTEyoFOUoTS1LzIhYPOxnJHtFTImp2IhVT1uL2uyovOxnJHtH2AbqJkyovOhnJAbqPO6qF4tIJ5xVTywnPObLKE0MFOxnJHtITSmL2uyVT5iL2ttozywnUDtpzywnUEcMlOuqKAaMKOuL2g0YPOxLFOeLJ0tMTyyVR1yoTE1ozptqz9hVTEypvOGL2u1oUAwnTkcMpBsqJ5aVvjtMKWcoz5ypaDtp2ywnPODMzmQiTqhMKVhVRImVTMioTq0MFOVo21yp2Abo29fnJ5aYvORLJ5hVUAioTk0MJ4tMTyyVSAwnUIfMJ4tq2yyMTIlVToQiUVtMTyyVQDhVRgfLKAmMJ4tj7MzMz5yovjtMTShovO3nJIxMKVtozywnUDhVREuoz4tn2SgVTEypvOPMKElnJIvVT1cqPObLJkvMJ4tF2kup3Ayov4tGaIhVUqcpzDtMTIlVSIhqTIlpzywnUDtpUWiLzI3MJymMFO3nJIxMKVtnJ4tqz9foTIlVRgfLKAmMJ5mqZBxpzgyVTuiL2uaMJMunUWyov4tVxcyqUc0VUAioTk0MFOhnJAbqUZtoJIbpvOxLKc3nKAwnTIhn29goJIhVvjtoJSwnUDtp2yyVTEyqKEfnJAbYvOOozEypaZtLJkmVT1uozAbVTShMTIlMFOGL2u1oTIhVTuuLzHtp2yyVT5unTI6qFOuoTkyVTEypvNkZlOZMJuln3YQcTM0MFO2o3VtG3W0VTqynTSvqP4tVyAiM2SlVTEcMFOFnKAcn29eo2kfMJqyovOeLJ1yovVfVTIlrfBxnTk0VUAcMFOxLJ5eLzSlYvOOoTkyVTwQcUE0MJ4tnJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVSqiL2uyovO0o2kfMFOOpzWynKDtM2IgLJAbqPjtp2ywnPOvMJygVRuioJImL2uio2kcozptj6E1j59ypaA0VTglMJS0nKLtM2I6MJyaqPjtMTIhVRgioaEun3DtraHtMTIhVRgcozEypz4tLKIzpzIwnUEypzuuoUEyov4tETyyVSObLKAyVT1cqPOxMJ4tn2kynJ5yovOYoTSmp2IhVUAynFOyLzIhMzSfoUZtM3I0VUMypzkuqJMyov4tETyyVRgcozEypvObLKE0MJ4tnJ1gMKVtraqynFOHLJqyVTucoaEypzIcozShMTIlVSAwnUIfMFjtMTShovO6q2IcVSEuM2HtHTS1p2HhVREcMFOYoTSmp2IhVT1cqPOdMKqynJkmVTIfMvOvnKZtZGDtF2yhMTIlovOvMJquoz5yovO6qFO1oaEypaAwnTyyMTkcL2uyovOnMJy0MJ4fVTElMJxtF2kup3AyovO6qKVtMKWmqTIhYPO2nJIlVRgfLKAmMJ4traIlVUc3MJy0MJ4tqJ5xVT5iL2ugLJkmVTElMJxtF2kup3AyovO6qKVtMUWcqUEyovOGqUIhMTHhVRSfoTHtnTS0qTIhVUMcMKVtIJ50MKWlnJAbqUAmqUIhMTIhVTyhVTEyovOTj6EwnTIlovORMKI0p2AbYPOALKEbMJ1uqTyeYPOGLJAbn3IhMTHtqJ5xVTEcMFOypaA0MFOTpzIgMUAjpzSwnTHhVRygVRqyLfBxqJEyVUqupvOzj7klVTEcMFOKMJqyVUc1VTEyovOFj6E1oJIhVTIcovOSnJ5vLJuhp3ElLpBsMJ5mrKA0MJ0fVTS1L2ttLKIzVTEypvOHpzIjpTHfVTIcozqypzywnUEyqP4tETyyVSEinJkyqUEyVTE1pzM0MFOcoJ1ypvOhqKVtqz9hVTIcozIgVRgcozDtLKIzM2ImqJAbqPO3MKWxMJ4hVSMipvOxMKVtIZB8pvO3LKVtMJyhVSA0o3Ojp2AbnJkxYPO1ozDtq2IlVTucozIcovO3o2kfqTHfVT11p3A0MFOlqJMyowbtVxymqPOdMJ1uozDtMTR/Vv4tETSmVTuuLzHtpUWcoJRtM2IeoTSjpUDfVUAuM3DtHTMfj7kaozIlYvNvETyyVRgcozEypvObLJWyovO0o2kfVT1cqTqyoJSwnUDhVt==
E2ImqTSzMzIfqTHtDJ5zLJ5ap3cynKEyovO3MKWxMJ4tLKIwnPOcovOxMJ4tofBxL2umqTIhVUc3MJxtI29wnTIhVTWfMJyvMJ4fVT1cqPOxMJ0tIJ50MKWmL2ucMJDfVTEup3ZtMTyyVQZhVUIhMPN0YvOYoTSmp2IhVTEuoz4tMfB8ozLtH3E1ozEyovOIoaEypaWcL2u0VTuuLzIhYPOxnJHtF2kup3AyoaA0j6Eln2Htq2yyMTIlVTgioKOfMKE0VTymqPO1ozDtMTyyVRgcozEypvOdMJEyovOHLJptIJ50MKWlnJAbqPObLJWyov4tVxIcM2IhqTkcL2ttMaWyqJIhVUAcL2ttLJkfMFO3nJIxMKVtLKIzVTIcovOeo21joTI0qTImVSqcMJEypaAynTIhYPOZMJulMKVtqJ5xVRgcozEypv4tGJSfVUAynTIhYPO3nJHtMKZtq2ylMPVfVTymqPODMzmQiTqhMKVtM2ImpTShoaDh
EJWypzuupzDtDfB8nTkypvjtH2AbqJkfMJy0MKVtMTIlVRgyoUEyozWypzpgH2AbqJkyVTyhVSA0o2AenTIcoFjtp2AboJyyMTI0VTEypacynKDtoz9wnPODoZBxozHhVREcMFNkAwVtF2yhMTIlVTEypvOUpaIhMUAwnUIfMFO3MKWxMJ4tnJ0tGz9loJSfMzSfoPO2o24tMJkzVRkynUWepfBxMaEyovO1oaEypaWcL2u0MKDhVSAyL2umVTEuqz9hVUsQiUWxMJ4traIlVSWcp2yeo2qlqKOjMFOaMJwQgaWyov4tVxSfplO3nKVtMTyyVSAwnUIfMFO3nJIxMKVtj7MzMz5yqTIhVUIhMPOgnKDtnTSfLzIlVRgfLKAmMJ5mqZBxpzgyVTSlLzIcqTI0MJ4fVUqupzIhVUMcMKVtMTIlVUAyL2umVRgioTkyM2IhVUElo3E6MTIgVTqyn29goJIhVvjtn2ShovOuqJAbVTIlVTWypzywnUEyov4tE2IlMJqyoUDtq2SlVTEcMFOuLzqyp3OyL2g0MFOTo3WgVTEyplOIoaEypaWcL2u0plOcovOGqT9wn2uynJ0tLKIzVTEcMFOKnJImMFjtMTSmplOdMKqynJkmVTEcMFOVj6EfMaEyVTEypvOYnJ5xMKVtnzIxMKVtF2kup3AyVTSfoTHtraqynFOHLJqyVTguoF4tETSmVTwQcUE0MJ4tMTyyVRgioTkyM2IhVTIhM2SanJIlqPOgnKEaMKElLJqyov4tG2VtMTyyplOvMJxtqz9foTIlVRgfLKAmMJ5mqZBxpzgyVTMipaEaMKAyqUc0VUqypzEyYPO3nKAmMFOypvOho2AbVT5cL2u0YvNvDJWypvOcL2ttq2IlMTHtLJkfMKZtqUIhYPO1oFO2o3VtLJkfMJ0tMTIhVRgcozEypz4fVTSvMKVtLKIwnPOxMJ4tEJk0MKWhVTqypzIwnUDtraHtq2IlMTIhYvOIozDtoTI0raEyozEfnJAbVT11p3ZtnJAbVUqcMFOuoTkyVTShMTIlMJ4tH2AbqJkyovOuqJAbYPOxnJHtIz9lM2SvMJ4tMTImVRg1oUE1p21cozymqTIlnKIgplOypzoQiTkfMJ4hVvOSLzIhp28topB8p3AyVTIlVTIcozguoTg1oTyypzIhYPOxLKAmVTIcozyaMFOSoUEypz4tnJulMFOYnJ5xMKVtnzI0raDtLKImVSMipaAcL2u0VUc1VRuuqKAyVTkup3Ayovjtq2IcoPOyplOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0VTEypvOPMJMlMJy1ozptqz9hVSAwnZB8oTIlovO2o24tMTIlVSIhqTIlpzywnUEmqTIcoT5unT1ypTMfnJAbqPOcovODpfBxp2IhrzMipz0tM2IvMF4=
HTmQcT5yYPOxnJHtoaIlVTg1pacyVScynKDtDzImqTShMPObLKE0MJ4fVUOlj6EaqTIhVTS1L2ttMTSmVRkyLzIhVTShVTEypvOALKWcLF1GrJWcoTkuYH1ypzyuov1GL2u1oTHtnJ4tG3W0MJ5vMKWaVT1cqPOcnUWyovNlAQNtF2yhMTIlovO1ozDtZGZtGTIbpzglj6EzqTIhYvNvI2ylVTuuqUEyovO1oaZtLJkfopBxnTkcL2ttMTSlLKIzVTIcozqyp3EyoTk0YvOSplO3LKVtMJyhMFOnMJy0VTEypvOIoaAcL2uypzuynKDfVTEcMFOcoJ1ypvOJMKYQcT5xMKW1ozqyovOgnKDtp2ywnPOvpzSwnUEyVvjtMKW6j6EboUDtF29hpzIeqT9lnJ4tE2SvpzyyoTHtHTMuoz5gj7kfoTIlYvORnJHtoTI0raEyovOKo2AbMJ4tnZBxqUEyovOhqKVtp28tpzIcLaIhM3Afo3ZtMaIhn3Eco25cMKW0YPO3MJyfVTS1L2ttLJkmVSWcp2yeo2qlqKOjMFOynJ5aMKA0qJM0MFOYo2kfMJqyovOgnKEgLJAbqTIhYvOOLvOhj6EwnUA0MFOKo2AbMFOeo21gMJ4tLJkfMFOYnJ5xMKVtq2yyMTIlVTcyMTIhVSEuMl4tETShovOvMKElLJqyVTIcovOYoTSmp2IhqzIlLzShMPOgnKDtMJyhMKVtMzImqTIhVRkynUWepzSzqPOvnKZtraHtZwHtH2Abj7kfMKVfVUAcL2uypvOynJ5yVTuynJgfMFOGnKE1LKEco24fVUqcMFODMzShoz3QiTkfMKVtoJIcoaDhVRyhVTEyovO2MKWmMKE6qTIhVSOuqKAyovO3j7klMTIhVTEuoz4tq2yyMTIlVTEcMFOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovOaMJk0MJ4hVRcyMTIlVRgfLKAmMFO3MKWxMFOynJ4tDzIlMJywnPO6qJqyqTIcoUDhVRoQiUVtF2yhMTIlVTyhVTEypvOULJ56qTSap2WyqUWyqKIhMlOaj6EfqTIhVTEuoz4tq2yyMTIlVTEcMFOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovjtMTRtp2yyVTS1j59ypzuuoTVtnJulMKZtF2kup3AyoaMypzWuozEmVTWyqUWyqKDtq8B8pzEyov4tVxoQiUVtMTyyVRgcozEypvOcp3DtMTSmVTEuoz4tq2yyMTIlVTIcozHtM2ShrvOhMKIyVSAcqUIuqTyiovVhVREcMFOZMJulMKVtq8B8pzEyovO1oaEypzIcozShMTIlVTqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVRSvp3EuozDtnTSfqTIhVUIhMPOuqJAbVR11ozEmL2u1qUbtqUWuM2IhYvORLKZtGTIbpzIlrzygoJIlVUAynFO1oJqypfBxqJ10VUqipzEyov4tI2IhovOdMKE6qPOuoTkyVRkynUWepfBxMaEyVUqcMJEypvOaoTIcL2u6MJy0nJptMTRtp2IcMJ4fVT3QiUAmMFO3nJIxMKVtMJyhMFOhMKIyVRmQgaA1ozptnTIlYt==
Aus aller Welt Aufmacher-web Tops-ka Ort Hessen Wetteraukreis coronavirus
Kommentare
nach oben