Wie, wann, wo und wer ist zuständig? Wirrwar um Corona-Tests

Und so geht’s

Reiserückkehrer haben verschiedene Möglichkeiten, sich testen zu lassen: Falls mit dem Flugzeug an- und abgereist wird, bietet der Flughafen Frankfurt mit zwei Teststellen eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit an. Am Flughafen Hahn gibt es eine Teststelle.



Urlauber, die mit dem Auto aus Belgien, Luxemburg und Frankreich kommen, können sich an den Teststellen an der A60 bei Bitburg, der A 64 am Parkplatz Markusberg und an der A 65 bei Landau testen lassen.



Alternativ sollte man sich an seinen Hausarzt wenden, da dieser für den notwendigen Überweisungsschein zuständig. In einigen Fällen können die Hausärzte sogar in der Praxis selbst testen.



Ein Laborergebnis reicht zur Entlassung aus der Quarantäne nicht aus, es muss dem Gesundheitsamt ein ärztliches Zeugnis vorgelegt werden, sodass ein Arztbesuch notwendig ist. Reiserückkehrer werden nur innerhalb von 72 Stunden kostenlos getestet. Danach muss der Test selbst bezahlt werden.