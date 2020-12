Wie werden seriöse Nachrichten für Nutzer attraktiver?

Die Initiative „UseTheNews“ setzt sich für Medienbildung und Informationskompetenz vor allem bei jungen Leuten ein. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MAINZ - Was können Medien tun, damit vor allem junge Leute wieder mehr Lust auf seriöse Nachrichten haben und polarisierende Behauptungen von gut recherchierten Informationen unterscheiden können? Fragen wie diesen geht die Initiative „UseTheNews“ nach, die nun ihre Arbeit voll aufgenommen hat. Zu den Projektpartnern aus Verlagen, Rundfunksendern und Digitalangeboten aus dem gesamten Bundesgebiet gehört die VRM in Mainz.

Initiatoren des Projekts sind die Nachrichtenagentur dpa und die Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Es ist auf mehrere Jahre ausgerichtet. Dabei soll zunächst in einer Studie des Hamburger Leibniz-Instituts für Medienforschung das Medienverhalten in Deutschland, insbesondere der 14- bis 24-Jährigen, untersucht werden. Basierend auf den Ergebnissen wollen die Projektpartner neue Nachrichtenangebote entwickeln. In Zusammenarbeit mit Bildungsträgern will man zugleich die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz in Schulen stärken.

Es gehe um „eine überfällige Debatte über den Wert journalistischer Nachrichten für die demokratische Öffentlichkeit“, sagte Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg, zur ersten Sitzung des Kuratoriums der Initiative. Dass das Thema auch für die Deutsche Presse-Agentur von hoher Relevanz ist, betonte Peter Kropsch, Vorsitzender der Geschäftsführung. Die dpa leiste deshalb „mit Freude“ ihren Beitrag zu „UseTheNews“.