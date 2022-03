(Foto: )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LONDON - Super-Recogniser – das klingt ja schon nach Superkraft. Ist es irgendwie auch. Weil sie sich Gesichter besonders gut einprägen und über Jahre merken können, helfen Super-Recogniser Polizisten mittlerweile bei der Aufklärung von Mord, Körperverletzung oder Diebstahl. Trotzdem: Die Forschung dazu steckt noch in ihren Kinderschuhen. Josh Davis, Professor für angewandte Psychologie an der University of Greenwich, gilt als der bekannteste Experte auf diesem Gebiet. Ein Gespräch über menschliche Superkräfte.

Herr Professor Davis, Sie haben mein Gesicht jetzt ein paar Sekunden gesehen. Wenn ich Ihnen in zehn Jahren über den Weg laufe: Erinnern Sie sich an mich?

Nein, ich bin ja kein Super-Recogniser (lacht). Sie müssen sich das so vorstellen: Wenn ein Super-Recogniser einen Menschen sieht, den er seit vielen Jahren nicht gesehen hat, dann schaut er durch alle seine Gesichter. Durch das Alter, durch einen Bart, durch Verletzungen. Er kann ihn ganz einfach wiedererkennen – obwohl sich sein Aussehen stark verändert hat.

Klingt irgendwie übernatürlich. Warum gibt es Leute, die das können – und Leute wie Sie und mich, die das nicht können?

Das frage ich einen Super-Recogniser immer: Wie zum Himmel machst du das? Das wirkliche Talent ist, Gesichter zu identifizieren, die man vorher höchstens mal auf einem Foto gesehen hat. Man braucht außerdem ein brillantes Langzeitgedächtnis, eine ausgeprägte Erinnerung für Gesichter und die Gabe, sie in einer großen Menschenmenge ausfindig zu machen. Zugegeben: Alle vier Fertigkeiten zu besitzen, ist sehr selten. Nur zwei Prozent der Bevölkerung sind Super-Recogniser.

ZUM TEST Josh Davis Foto: University of Greenwich

Kann ich mir die Wunder-Fähigkeit antrainieren? Oder ist sie einfach von Geburt an da?

Es ist ein bisschen wie mit Usain Bolt. Dank seiner genetischen Veranlagung konnte er etwas besonders gut, andere nicht. Extrem schnell rennen. Oder schauen wir auf unsere Körpergröße: Einige sind groß, andere klein – die meisten aber irgendwo in der Mitte. Durchschnitt eben. So ist das auch in der Psychologie, beim Super-Recognising. Entweder man hat die Gabe – oder nicht. Dazu kommen Umweltfaktoren, für die wir noch keine wissenschaftlichen Beweise haben.

Sie haben die Methode wie kein Zweiter erforscht. Gab es einen Moment, als Ihnen deren Bedeutung richtig bewusst wurde?

Ja, das waren zwei Ereignisse. Erstens die Ermittlungen zum Mord an Alice Gross. Die Leiche des 14-jährigen Londoner Mädchens wurde im Sommer 2014 an einem Fluss gefunden. Über Monate haben wir Videomaterial mit ihr aus verschiedenen Teilen Londons gesichtet – und gesehen, dass sich öfter derselbe Mann zur gleichen Zeit in ihrer Nähe aufgehalten hat. Zufall? Wir haben auch festgestellt, dass er am Tag der Ermordung an ebenjenem Fluss war, später dann nasse Kleidung trug. So hatte die Polizei ihren Tatverdächtigen.

Und zweitens?

Das war die Katastrophe von Hillsborough 1989. Beim FA-Cup-Spiel in Sheffield starben durch eine Massenpanik 97 Fans auf der Tribüne. Durch Super-Recogniser und Kamerabilder konnten die letzten Stunden jedes einzelnen Opfers rekonstruiert werden. Aufenthaltsorte, was sie dort gemacht haben, wie sie ins Stadion gekommen sind. So wurde die Lüge widerlegt, die „The Sun“ damals verbreitet hatte – dass nur die Fans Schuld am Unglück trugen. Durch eine unabhängige Untersuchung wurde die wahre Geschichte erzählt. So hat alles begonnen.

Moderne Technik sollte Gesichter besser erkennen und abgleichen können als Menschen ...

Die automatische Gesichtserkennung arbeitet sehr genau. Allerdings nur mit sauberen, klaren, eindeutigen Fotos. Nehmen wir den Reisepass: Das ist die perfekte Aufnahme, unter besten Bedingungen. Wenn die Person aber plötzlich – nicht wie auf dem Bild – einen Bart trägt, kann die Software scheitern. Ein Super-Recogniser nicht. Er findet mit einem sehr schlechten Foto der Person ein Match.

Wie ist das möglich?

Ehrlich? Ich weiß es nicht. Man müsste die Algorithmen der Software mit den Fähigkeiten der besten Super-Recogniser vereinen – dann hätten wir den ,Double-Check‘, das beste Ergebnis.

Das Interview führte Peter-Pascal Portz.