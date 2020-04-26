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Sonntag, 26.04.2020 - 18:00
3 min

Wieder Betrieb im Tiergarten

Viele Wormser verbringen das Wochenende draußen - auch in der wiedereröffneten Freizeiteinrichtung.

Claudia Wößner: Stellvertretende Redaktionsleitung Worms
Von Claudia Wößner
Stellvertretende Redaktionsleitung Worms
Der Tiergarten ist seit Mittwoch wieder geöffnet. Die Besucherströme werden online über ein Buchungssystem gelenkt, sodass sich am Eingang keine langen Schlangen bilden. Foto: BK/Andreas Stumpf

Der Tiergarten ist seit Mittwoch wieder geöffnet. Die Besucherströme werden online über ein Buchungssystem gelenkt, sodass sich am Eingang keine langen Schlangen bilden. Foto: BK/Andreas Stumpf

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