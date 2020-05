„Wieder deutlich in Richtung Normalität gehen“

Landrätin Bettina Dickes mit Mundschutz, im Hintergrund Bürgerbeauftragter Harald Skär (Foto: Isabel Mittler)

KREIS BAD KREUZNACH - Nunmehr seit zwei Monaten: Lockdown, um ein Virus zu bekämpfen. Zwar erwacht das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben so langsam wieder, trotzdem sind noch immer weitreichende Vorsichtsmaßregeln notwendig, um ein erneutes Aufflackern der Corona-Epidemie zu verhindern. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Kreisverwaltung mit ihrem Gesundheitsamt. Zeit für eine Zwischenbilanz. Diese Zeitung sprach mit Landrätin Bettina Dickes.

Frau Dickes, wo steht der Landkreis Bad Kreuznach im Vergleich zu anderen Landkreisen?

Nachdem wir zu Beginn viele Neuinfektionen hatten, liegen wir nun im Landesvergleich im unteren Drittel. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Landkreis drei Neuinfizierte. Heinsberg ist uns damit erspart geblieben. Wir haben aktuell 22 Erkrankte im Landkreis, sechs Personen sind verstorben. Doch ohne all die Schutzmaßnahmen, die wir ergriffen haben, wäre es noch viel, viel schlimmer gekommen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht von der zweiten Welle überrollt werden.

Wie geht es in den Schulen weiter, nachdem die ersten Lockerungen umgesetzt werden können?

Wir machen das, was das Land vorschreibt. Da gibt es keine Diskussion. Es heißt: Maximal fünfzehn Schüler in einer Klasse, um den Mindestabstand einzuhalten. Doch wir müssen jeweils pragmatische Lösungen vor Ort mit der jeweiligen Schule finden. Sollte in einer Schule trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch ein Corona-Fall auftreten, bedeutet das nicht, dass dann die Schule geschlossen werden müsste. Das Robert Koch-Institut empfiehlt für einen solchen Fall, die Kontaktpersonen festzustellen und diese in Quarantäne zu schicken. Ich wünsche mir zu Beginn des neuen Schuljahres so viel Normalität wie möglich. Nach Aussage des Landes sollen die Kitas im Juni in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Das ist für viele Kinder auch dringend nötig – und das nicht nur im Bereich sozialer Kontakte. Es gibt Kinder, die deutlich abgenommen haben, weil sie seit Wochen kein regelmäßiges Essen mehr bekommen haben.

Unternehmen in den Bereichen Busfahrten, Reinigung, Catering und Schulsozialarbeit – alle, die irgendwie für die Schulen gearbeitet haben, liegen seit zwei Monaten lahm. Wie sollen sie die Zeit ohne Aufträge überbrücken?

Wir brauchen diese Unternehmen auch nach der Corona-Krise. Deswegen hat der Kreis bis Ende Mai entsprechend der Verträge weitergezahlt, abzüglich der Sprit- oder Lebensmittelkosten, die ja nicht mehr angefallen sind. Ob diese Regelung auch im Juni fortgeführt wird, ergibt sich aus der konkreten Situation. Auf jeden Fall will ich am Ende nicht dastehen und keinen Busunternehmer mehr haben. Eine ähnliche Regelung gilt übrigens auch für die Tagesmütter. Auch hier haben wir weitergezahlt, selbst dann, wenn die zu betreuenden Kinder nicht bei der Tagesmutter waren. Und obwohl der Kreis die Notbetreuung in den Kinderkrippen gewährleistet, bleiben die Eltern von den Gebühren für die Krippenbetreuung befreit, wenn sie dieses Angebot nicht nutzen.

Sind die weiterführenden Schulen, die ja alle in der Trägerschaft des Kreises stehen, gerüstet für mehr Hygiene und Virus-Schutz? Stichwort: Zustand der Schultoiletten.

Kürzlich war ein Schulleiter sehr erstaunt, warum ich bei einem Besuch ausgerechnet die Klos sehen wollte. Wir sind derzeit dabei, uns einen konkreten Überblick über sämtliche sanitäre Anlagen an den Kreisschulen zu verschaffen – einem der größten Kritikpunkte der vergangenen Jahre. Unsere Bauabteilung wird demnächst im Bauausschuss darüber berichten und den größten Handlungsbedarf aufzeigen.

Werden wir alle Corona überstehen – und wie?

Für mich war es dringend geboten, zu Beginn in den Lockdown zu gehen, um Infektionsketten zu durchbrechen. Da wäre ich an manchen Stellen sogar noch restriktiver gewesen. Nachdem sich die Zahlen wegen des verantwortungsvollen Handelns in der Bevölkerung so gut entwickelt haben, bin ich auf der anderen Seite der Meinung, dass wir nun wieder deutlich in Richtung Normalität gehen müssen. Und dort, wo es aus epidemiologischer Sicht weiter Einschränkungen geben muss, müssen diese für jeden transparent und nachvollziehbar sein. Neben der Wirtschaft betrifft dies vor allem die Kinder in unserer Gesellschaft. Denn die haben in den vergangenen Wochen die größten Veränderungen hinnehmen müssen. Sollten die Zahlen wieder ansteigen, werden wir angemessen auf den konkreten Fall reagieren müssen – das heißt: punktuell reagieren, nicht großflächig.

Was ist Ihr Gefühl?

Seitens des Kreises haben wir unter anderem mit der Beschaffung der 50 Beatmungsgeräte und dem ausgearbeiteten Krankenhauskonzept alles vorbereitet, um aus heutiger Sicht die medizinische Versorgung unserer Bevölkerung auch bei einem Anstieg der Infektionszahlen sicherstellen zu können.

Das Interview führte Wolfgang Bartels.