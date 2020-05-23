Samstag, 23.05.2020 - 03:00
6 min
Wieder ein Stück mehr Normalität bei Unternehmern
Von Roland Keth
Lokalredakteur Worms
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DIE FIRMEN
Modehaus Jost: Stammsitz in Grünstadt, Filialen in Landau, Frankenthal, Bruchsal und Worms (Römischer Kaiser). 300 Mitarbeiter. Wieder komplett geöffnet seit 4. Mai. Kurzarbeit stark reduziert. Darlehen eingegangen.
Medienpark Vision: Veranstaltungstechnik, Alzeyer Straße, neun Mitarbeiter, normalerweise bis zu 50 Freiberufler. Wieder in Betrieb mit „Carantena Arena“. Kurzarbeit beendet. Zuschuss und Darlehen eingegangen.
HCR Physiotherapiepraxis: Siegfriedstraße gegenüber Bahnhof, elf Mitarbeiter, stets geöffnet, da systemrelevant. Zuschuss eingegangen.
Coffee Brothers: Café am Römischen Kaiser, vier Mitarbeiter. Anfangs geschlossen, dann Abholservice, ab 16. Mai wieder geöffnet. Kurzarbeit abgemildert. Zuschuss eingegangen.
Medienpark Vision: Veranstaltungstechnik, Alzeyer Straße, neun Mitarbeiter, normalerweise bis zu 50 Freiberufler. Wieder in Betrieb mit „Carantena Arena“. Kurzarbeit beendet. Zuschuss und Darlehen eingegangen.
HCR Physiotherapiepraxis: Siegfriedstraße gegenüber Bahnhof, elf Mitarbeiter, stets geöffnet, da systemrelevant. Zuschuss eingegangen.
Coffee Brothers: Café am Römischen Kaiser, vier Mitarbeiter. Anfangs geschlossen, dann Abholservice, ab 16. Mai wieder geöffnet. Kurzarbeit abgemildert. Zuschuss eingegangen.
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