Wieder Gottesdienste im Rheingau

Die Rheingauer Kirchengemeinden feiern wieder Gottesdienste.

RHEINGAU - (boli). Seit dem 4. Mai sind öffentliche Gottesdienste im Bistum Limburg wieder möglich – unter strenger Beachtung zahlreicher Auflagen und Bedingungen.

In der katholischen Pfarrei Heilig Kreuz Rheingau finden ab diesem Wochenende wieder öffentliche Gottesdienste an ausgewählten Orten statt. Über Aushänge, die Homepage unter heilig-kreuz-rhein gau.de, Facebook und Instagram informiert die Pfarrei über Anmeldemöglichkeiten, Orte und Zeit sowie die einzuhaltenden Verhaltensregeln. Weiterhin sind die Seelsorger für ein persönliches Gespräch täglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 20 Uhr unter Telefon 06722-750 74 53 erreichbar.

Plätze in den Kirchen sind begrenzt

In der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul Rheingau wird es ab Sonntag, 10. Mai, wieder öffentliche Eucharistiefeiern geben. Die Sonntagsgottesdienste finden an den Orten statt, an denen das Sicherheitskonzept angewendet werden kann. Auch unter der Woche gibt es wieder Angebote, die auf der Homepage der Pfarrei aufgelistet sind. Da die Plätze in den Kirchen begrenzt sind, ist für die Sonntagsgottesdienste eine telefonische Anmeldung im Pfarrbüro unter der Nummer 06123-70 37 70, montag- bis donnerstagvormittags, notwendig. Den Sonntagsgottesdienst in Eltville können Gemeindemitglieder ab dem 10. Mai über den Streamingdienst YouTube live verfolgen: St. Peter und Paul Rheingau YouTube. Nach wie vor können auch alle Gottesdienste aus Mittelheim über Instagram mitgefeiert werden: St. Peter und Paul Rheingau Instagram. Der traditionelle Pfingstgottesdienst in Kloster Eberbach fällt aus, in Abstimmung mit den jeweiligen Kommunen wird derzeit geprüft, ob an Christi Himmelfahrt Gottesdienste im Freien stattfinden können. Einen Termin für die Feier der Erstkommunion gibt es derzeit noch nicht. Für die Feier der Firmung in der zweiten Jahreshälfte sollen zusätzliche Firmtermine angeboten werden. Taufen und Trauungen können in kleinem Rahmen gefeiert werden. Die Seelsorger sind weiterhin erreichbar. Alle Informationen, Termine und Kontaktdaten gibt es online unter peterundpaul-rheingau.de. Die Regelungen gelten zunächst bis zum 31. Mai.

Die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht (Jahrgang 01.07.2006 bis 31.06.2007, die zukünftige Schulklasse 8) der evangelischen Kirchengemeinde Geisenheim erfolgt diesmal per Anschreiben. Wer keinen Brief erhält, kann sich direkt an Pfarrer Ralf Janisch oder Pfarrerin Ulla Schneider unter Telefon 06722-996 30 wenden. Die Konfirmation des aktuellen Jahrgangs ist verschoben, ein neuer Termin wird noch bekannt gegeben. Alle Infos unter www.evangelische- kirche-geisenheim.de.

Die evangelische Kirchengemeinde Triangelis feiert ab dem 10. Mai wieder Andachten in der Johanneskirche in Erbach. „Am Sonntag machen wir den ersten Schritt zurück in die Gemeinschaft des Gottesdienstes“, sagt Pfarrer Lothar Breidenstein – wenn auch nicht in gewohnter Form. Denn damit der nötige Abstand eingehalten werden kann, ist auch hier die Zahl der Mitfeiernden begrenzt. Damit alle, die das möchten, dabei sein können, feiert die Gemeinde diese Andachten sonntags dreimal hintereinander, und zwar um 9.30, 10.30 und 11.30 Uhr. Bis zu 34 Personen können an einer Andacht teilnehmen, die Plätze sind markiert. Ein Mund-Nase-Schutz ist Pflicht, am Eingang der Kirche werden solche Masken bereitgehalten. Das Abendmahl kann vorerst nicht gefeiert werden. Die Andachten werden etwa 25 Minuten dauern. Zwischen den Andachten werden Oberflächen desinfiziert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Sonntag wird Sopranistin Marlene Schober, die Leiterin des Singkreises, als Solistin auftreten und an der Orgel von Tobias Gahntz begleitet. Weiterhin wird es die „Andacht zum Anhören“ auf der Homepage der Pfarrei unter www.triangelis.de geben. Wer will, kann sich die Andachten auch unter Telefon 06123-925 89 86 anhören.

ZDF überträgt Gottesdienst am 24. Mai aus Erbach

Ein verändertes Programm erwartet die Triangelis-Gemeinde am Sonntag, 24. Mai: An diesem Sonntag wird das ZDF einen Gottesdienst mit Pfarrerin Bianca Schamp aus der Johanneskirche übertragen. Die mitfeiernde Gemeinde ist zu diesem Gottesdienst aufgrund der besonderen Auflagen der Corona-Zeit jedoch nicht zugelassen. Wer trotzdem nicht auf den Gottesdienst in der Johanneskirche verzichten möchte, ist deshalb eingeladen, am 24. Mai nachmittags um 17 oder 18 Uhr eine Andacht zu besuchen.

Um eventuelle Infektionsketten nachverfolgen zu können, werden in einigen Kirchengemeinden die Namen der Besucher aufgenommen. Überall stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Gemeinsames Singen ist derzeit noch untersagt, einige Andachten werden aber mit der Orgel oder anderen Instrumenten, gelegentlich auch mit Gesangssolisten begleitet.