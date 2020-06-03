Mittwoch, 03.06.2020 - 03:00
3 min
Wieder persönliche Kontakte zur Caritas in Lampertheim
Von Bernd Sterzelmaier
GRSAHRIFIRuSFH0tYFOBo3WgLJkypaqynKAyVTymqPOxnJHtD2SlnKEupl1HLJqyp3A0j6E0qTHtLJ4tMTIlVR5yqJIhVSAwnUIfp3ElLpBsMFOcovOZLJ1jMKW0nTIcoFOynJ5yVRShoTS1MaA0MJkfMFOzj7klVUOmrJAbnKAwnPOepzShn2HtGJIhp2AbMJ4hVR1cqPOPMJqcoz4tMTIlVRAipz9hLJglnKAyVUq1pzEyVTImVUA0nJkfYvOJo24tnTI1qTHtLKIzVT1ipzqyovOzMJufqTIhVTEcMFQvtW5mnJ5hp3EcMaEyozEyovOOLzmQcUIzMrXNaP4tIJ1molOypzkynJAbqTIlqTIlVUcynJq0MJ4tp2ywnPOxnJHtD2SlnKEupl1RnKWyn3EipzIhVSA0MJMuozyyVSWbMJyhVUIhMPOOoaAaLKVtEaIhL2gyVTg1pabtqz9lVSOznJ5ap3EyovjtLJkmVTImVTucMpBsYPOxLKAmVTygVRc1ozxtozSwnPO6MJuhVSqiL2uyovOGL2ufnJKQa3IhMlOynJ4tH3GQiTAeVR5ipz1uoTy0j6E0VUc1pfB8L2geMJulqP4=
ETyyVSqynKAbMJy0YPOxLKAmVTcyMTHtF3Wcp2HtMJyhMFOQnTShL2HtMKYQgzMzozI0YPO0pzyzMaDtoTS1qPOOoaAaLKVtEaIhL2gyVTS1L2ttLKIzVTEcMFOQLKWcqTSmVUc1YvOGL2uiovOcoFO2MKWaLJ5aMJ5yovOXLJulYPOfLJ5aMFO2o3VtD29lo25uYPO2MKWvpzIcqTI0MFOxMKVtIzIlLzShMPOxMJ4tH2kiM2ShVBXNayAirzyuoPOvpzS1L2u0VTEcM2y0LJjtqJ5xVTEcM2y0LJjtLaWuqJAbqPOmo3ccLJmvtWjhVREup3ZtMTyyVR1cqTSlLzIcqTIlVUMiovO6qFOVLKImMFOuqKZtLKWvMJy0MJ4tn29hoaEyovjtMTSmplOPMKWuqUIhM3AaMKAjpfBxL2uyVTSgVSEyoTIzo24to2EypvQQiTWypvOJnJEyo3AwnTSfqUIhM2IhVTqyMfB8nUW0VUq1pzEyovjtMTSmplOPMKqinT5ypvOxMKVtDJk0MJ5bMJygMFOxLJ5eVTEypvOHMJAbozyeVUc1oJyhMTImqPOPoTywn2gioaEun3DtraHtnJulMJ4tDJ5aMJwQgaWcM2IhVTuuoUEyovOeo25hqTIhYPOxLKZtnTS0VBXNxlO3nJHtEaIhL2gyVUAuM3EyVBXNxlOynJ5yovOGL2u1LvOuqKAaMJmQgaA0YvQvtW5ZLKO0o3OmVUq1pzEyovO2o20tH3OcMJk6MKIaVUc1oFO3nJAbqTyaMJ4tE2IvpzS1L2umM2IaMJ5mqTShMP7vtWj=
ETyanKEuoTHtDJ5mpUWuL2uyVTymqPOeMJyhVRSfoTuynJkgnKE0MJj=
I29lnJ4tMTyyVSAwnUqcMKWcM2gynKEyovOvMKA0LJ5xMJ4fVTIloZBxqKEypaEyovOxnJHtETylMJg0o3WyovOuoFOPMJympTyyoPOxMKZtGTSgpTIlqTuynJ1ypvOOoUEyov0tqJ5xVSOzoTIaMJuynJ1mVR1upzaQcPOJMKWej7khMTyaqJ5aYvOSplOmMJxtMTI1qTkcL2ttM2I3o3WxMJ4fVTEup3ZtMTyyVTSfoTIcozyaMFOxnJqcqTSfMFOOoaAjpzSwnTHto2M0VT5cL2u0VT3QgzqfnJAbVTymqPOiMTIlVT5cL2u0VTS1p3WynJAbqP4=
DER VERBAND
Der Caritasverband Darmstadt erstreckt sich über die Landkreise Darmstadt–Dieburg, Odenwald, Bergstraße sowie die kreisfreie Stadt Darmstadt. Neben sechs stationären Einrichtungen unterhält der Verband 40 ambulante Einrichtungen und Dienste, in denen 1545 Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, davon sind 349 Voll- und 1196 Teilzeitkräfte. Monatlich fallen 2,87 Millionen Euro Gehaltskosten an, das sind 76 Prozent des Haushalts. Insgesamt hatte der Haushalt 2018 ein Volumen von 45 Millionen Euro. (ai)
ETyyVREcpzIeqT9lMJ4toT9vqTIhVTEuplOSozquM2IgMJ50VTybpzIlVR1cqTSlLzIcqTIlnJ5hMJ4tnJ0tDJk0MJ4gVUIhMPODMzkyM2IbMJygVTShVTEypvOVLJqyoaA0pzUQa2HhVSElo3E6VBXNaaMcMJkypvOJMKW1oaAcL2uypaIhM2Ih4bPpYPOxnJHtMTSmVSEyLJ0tnJ4tMTIhVTkyqUc0MJ4tFzSbpzIhVTIloTIvqPObLJWyYPOfMJymqTI0MJ4tLJkfMFOaqKEyVRSlLzIcqP4tETyyplOmMJxtLzIcVTEypvO1ozShM2Iej7khMTyaqTIhVZBpLzIlpUYQiTM1ozptMUIlL2ttMTIhVR1yMTy6nJ5cp2AbMJ4tETyyoaA0VTEypvOYpzShn2IhqzIlp2ywnTIlqJ5aVPuAERfcVTWyp3GQcUEcM3Dtq29lMTIhYvORLKZtFTS1plObLJWyVTyhVTSfoTIhVSEynJkvMKWynJAbMJ4tMJyhMFNkYQNtMKWbLJk0MJ4hVREcMFOQLKWcqTSmMTylMJg0o3WcovOmpUWuL2ttHTMfMJqyMTyyoaA0oTIcqTIlnJ4tHzIvMJAwLFOPLKIypvO1ozDtFTIcoJkynKEypzyhVRuynJEyVR5yqJ1uoz4tnJulMJ4tETShnlOuqKZhVSWyLzIwL2RtDzS1MKVtnTS0qTHtp2yyVTygVRSjpzyfVTyhVTEyovOFqJuyp3EuozDtqzIlLJWmL2ucMJEyqPjtq2IaMJ4tD29lo25uVT9bozHtEzIcMKVhVR5uL2uzo2kaMKVtnKA0VRWyozIxnJA0VSOlMKEhLKVh
EJyhMFO3MJy0MKWyVSOypaAiozSfnJHtnTSvMFOcoFOGo3ccLJkyovORnJIhp3Dt4bPrMaWcp2AbMJ4tI2yhMBXNaPOcovOxnJHtDJkfqTSap2WyM2kynKE1ozptMTImVRuynJ1mVTqyLaWuL2u0YvORnJHtGTIcqTIlnJ4tH2yfqzyuVRuuqpBsMKVtMKEuLzkcMKW0MFOynJ5yVTuuqKAcoaEypz5yVSEuM2ImLzI0pzI1qJ5aVToQiUVtGJIhp2AbMJ4toJy0VTWyp29hMTIlMJ0tDzI0pzI1qJ5ap2WyMTSlMv4t4bPrETyyp2ImVRShM2Ivo3DtMKWlMJywnUDtGJIhp2AbMJ4fVTEcMFOcovOcnUWypvOOoTk0LJqmp3ElqJg0qKWcMKW1ozptp293MJy0VTIcozqyp2AbpfBxozg0VUAcozDfVTEup3Ztp296nJSfMKVtHfB8L2g6qJptqJ5xVTIgo3Eco25uoTHtIzIlMJyhp2SgqJ5aVTElo2uyov4tEKZtMKWaj6EhraDtMTIhVRkynKA0qJ5ap2WypzIcL2ttYREyoJIhrhXNzPjtMTIlVTS1L2ttMJyhMJ4tI29bozWypzIcL2ttMfB8pvOAMJ5mL2uyovOgnKDtLzImo25xMKWyoFOOqJMmnJAbqUAvMJEupzLtqJ1zLKAmqP7vtWjtDKIwnPOxLKZtITuyoJRtGzI1LzS1VUq1pzEyVUMiovOxMKVtD2SlnKEup2EcpzIeqT9lnJ4tLJ5aMKAjpz9wnTIhYvQvtW5ZMJyxMKVtoKImp3EyovO3nKVtLzIeLJ5hqTIloJUQa2IhVTEcMFOIoJWuqKOfj6EhMFOuqKZtF29mqTIhM3YQiT5xMJ4tZwNkBFOmqT9jpTIhYvOIoaAypvOnnJIfVTymqPOyplOhLJAbVUqcMFO2o3VfVTEup3ZtqJ5mMKVtIzIlLzShMPOgnKDtMTIgVRSfqTIhpTMfMJqynTIcoFOcovOZLJ1jMKW0nTIcoFOjpfBxp2IhqPOvoTIcLaDhVRSeqUIyoTjtq2ylMPOxnJHtGJSwnTWupzgynKDtMfB8pvOynJ5yovOBMKIvLKHtLKIzVTEyoFOynJqyozIhVRqyoZBxozEyVTqypUYQiTM0YhXNaN==
DKImVTEyoFOOoUEyov0tqJ5xVSOzoTIaMJuynJ0traIlj7kwnlOcovOxnJHtITSaMKAmqZBxqUEyVTShVTEypvOBMKIyovOGL2u1oUA0pzUQa2H6VREup3Ztp2ywnPOHMJyfMFOxMKVtDzI2j7Mfn2IlqJ5aYPOxnJHtLJ0tEKucp3EyoacgnJ5coKIgVTkyLzIhYPOhnJAbqPOinT5yVSqynKEypzImVTS1MvOxnJImMFO2nKW0qJIfoTHtEz9loFOxMKVtF29hqTSeqUOzoTIaMFO1oKA0MJyaMJ4tn8B2oz5yovjtMTSmVUAynTIhVSWbMJyhVUIhMPOTqJ5wn2HtLJkmVSOlo2WfMJ0hVRS1L2ttMTyyVR1yoaAwnTIhVT3QiUAmqTIhVSc1M2ShMlO6qFOCozkcozIvMKWuqUIhMlObLJWyovjtMTyyVUAcL2ttMTyyVTIhqUAjpzIwnTIhMTHtDKImp3EuqUE1ozptMzyhLJ56nJIfoPOhnJAbqPOfMJymqTIhVTiQgz5hMJ4h
FJ4tMTIlVSEuM2Imp3GQcUE0MFOmnJ5xVTEcMFOPj7klo3ZtMTIlVRWypzS0qJ5ap3A0MJkfMFO1ozDtMTImVRWyqUWyqKEyovOKo2uhMJ5mVUIhqTIlM2IvpzSwnUDhVRS1j59ypzEyoFO3MKWxMJ4tMT9lqPOxnJHtH3OlMJAbp3E1ozEyovOxMKVtDJkfM2IgMJyhMJ4tGTIvMJ5mLzIlLKE1ozpfVSAwnUquozqypaAwnTSzqUZgVUIhMPOGMJ5co3WyozWypzS0qJ5aVUAiq2yyVTEyplOYpzymMJ5xnJIhp3EyplOaMJuuoUEyovjtp2IcqPOQo3WiozRtj7kvMKW3nJIaMJ5xVUEyoTIzo25cp2AbYvOPMJxtDJ5ap3DgVT9xMKVtHTShnJgmqZB2paIhM2IhYPORMKOlMKAmnJ9hMJ4fVSElMJ5hqJ5ap2glnKAyovOiMTIlVSqinT51ozqmpUWiLzkyoJIhYPOZMJWyoaAepzymMJ4fVTMuoJyfnpBxpzIhVSOlo2WfMJ1yovO1ozDtEKucp3EyoacmnJAbMKW1ozqmpUWiLzkyoJIhVUAynFOxMKVtF29hqTSeqPQQiTWypvOHMJkyMz9hVT9xMKVtEF1ALJyfVTSfoTIlMTyhM3Ztn2S1oFOaMJIcM25yqP4=
FJ4tMTIlVRSfoTqyoJIcozIhVRkyLzIhp2WypzS0qJ5aVTMuoTkyovOfLKI0VRM1ozAeMFO2MKWgMJulqPOTpzSaMJ4traIgVSEbMJ1uVRg1pacupzWynKDtqJ5xVUc1VRShqUWuM3AmqTIfoUIhM2IhVTShYvOPMJxtMTIlVSAwnUquozqypaAwnTSzqUAvMKWuqUIhMlO0LKIwnTIhVRMlLJqyovO6qKVtIz9lp29lM2HfVSAwnUquozqypaAwnTSzqPO1ozDtE2IvqKW0VUAiq2yyVSMypaA0j6EhMT5cp2MlLJqyovO6qFOOoaElj6EaMJ4tLKIzYvOWovOdMJEyoFO6q2IcqTIhVRqyp3Olj6EwnPOaMJuyVTImVUIgVTEuplODpz9voTIgYPOvMKcunTkvLKWyovOKo2uhpzS1oFO6qFOznJ5xMJ4h