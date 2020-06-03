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Mittwoch, 03.06.2020 - 03:00
3 min

Wieder persönliche Kontakte zur Caritas in Lampertheim

Caritas-Verband bietet nach der Corona-Zwangspause Beratungsgespräche im Gemeindepsychiatrischen Zentrum in der Neuen Schulstraße in Lampertheim an.

Von Bernd Sterzelmaier
Das Gemeindepsychiatrische Zentrum in der Schulstraße hatte vorübergehend auf Telefonberatung umgestellt. Foto: Caritas-Verband

Das Gemeindepsychiatrische Zentrum in der Schulstraße hatte vorübergehend auf Telefonberatung umgestellt. (Foto: Caritas-Verband)

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DER VERBAND
Der Caritasverband Darmstadt erstreckt sich über die Landkreise Darmstadt–Dieburg, Odenwald, Bergstraße sowie die kreisfreie Stadt Darmstadt. Neben sechs stationären Einrichtungen unterhält der Verband 40 ambulante Einrichtungen und Dienste, in denen 1545 Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, davon sind 349 Voll- und 1196 Teilzeitkräfte. Monatlich fallen 2,87 Millionen Euro Gehaltskosten an, das sind 76 Prozent des Haushalts. Insgesamt hatte der Haushalt 2018 ein Volumen von 45 Millionen Euro. (ai)
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