Wieder startklar

Mundschutz auch beim Fliegen - beim Funken bereitet diese Vorsichtsmaßnahme keine Probleme. Nach der Landung wird in den Maschinen desinfiziert. Foto: FSV Sobernheim

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Sobernheim (red). Auf Sobernheims Flugplatz starten und landen seit Montag wieder Flugzeuge. Vor fünf Wochen war der Verkehrslandeplatz im Zuge der Corona-Vorsichtsmaßnahmen geschlossen worden. Jetzt kann auf dem Domberg wieder Flugbetrieb stattfinden - allerdings unter Beachtung strenger Sicherheitsvorschriften. Die Öffnung wurde möglich durch die von Bund und Ländern vereinbarten Erleichterungen für sportliche Betätigungen im Freien. Sie betreffen neben dem Luftsport auch Rudern, Segeln, Tennis, Leichtathletik, Golf und Reiten.

Auch der Flugsportverein Sobernheim (FSV) erwacht durch die neuen Regelungen zu neuem Leben. "Allerdings gelten für uns wie für andere Sportler auch strenge Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen", sagt Bruno Rhein, Erster Vorsitzender des FSV. "So sind die vorgegebenen Mindestabstände zwischen einzelnen Personen von 1,5 Meter natürlich einzuhalten; ist dies nicht möglich, gilt eine Maskenpflicht. Das trifft auch für Schul- oder Überprüfungsflüge zu, was übrigens im Cockpit kein Problem darstellt. Verständliches Funken ist nach wie vor möglich.

Die Flugplatz-Gaststätte bleibt geschlossen

Der Verein habe Desinfektionsmittel angeschafft, mit denen nach Benutzung die Flugzeuge und Fahrzeuge gereinigt werden sollen. Vor dem Betriebsgebäude wurde ein Händedesinfektionsspender installiert. Rhein: "Briefings werden nicht in geschlossenen Räumen und nur mit dem entsprechenden Mindestabstand abgehalten. Alle Gemeinschaftsunternehmungen wie Ausflüge, Versammlungen, gemeinsame Mahlzeiten oder Grillabende bleiben bis auf weiteres versagt. Leider bleibt auch unsere Gaststätte vorerst noch geschlossen."

Der Vereinsvorsitzende und Fluglehrer freut sich natürlich über diese Lockerungen. "Es ist im Luftsport sehr wichtig, durch regelmäßige Flüge in Übung zu bleiben. Aber diese Zwangspause werden unsere Piloten und Flugschüler bald wieder aufholen."

Ein besonderes Kompliment macht Rhein dem am Domberg ansässigen Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Aero-Clubs und seinem Präsidenten. "Ernst Eymann hat sich erst kürzlich mit einem offenen Brief an die Ministerpräsidentin gewandt und gebeten, den Luftsport in die Reihe der von den Lockerungen betroffenen Sportarten aufzunehmen. Ihm muss man besonders danken!" Auch wenn der Landesverband vorerst sein umfangreiches Schulungsprogramm noch nicht wieder aufnehmen könne, sei dies ein wichtiger Schritt, um zu einer gewissen Normalität zurückzufinden. Rhein: "Das Thema Corona wird uns noch lange begleiten. Aber die Öffnung des Flugplatzes zeigt, wie man mit dem Problem verantwortungsbewusst umgehen kann."