Zwölfter Winter infolge laut Deutschem Wetterdienst zu warm

Mit einem Durchschnittswert von rund 170 Liter pro Quadratmeter war der Winter deutschlandweit etwas zu trocken, wobei es starke regionale Abweichungen gibt. So fielen in Schwarzwald, Harz und Sauerland örtlich über 500 Liter auf den Quadratmeter, in der Oberrheinischen Tiefebene an einigen Messstellen nicht einmal 70 Liter. Für die Referenzperioden stehen 181 Liter (1961 bis 1990) und 190 Liter (1991 bis 2020) in den Statistiken.