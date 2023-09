Wieder Wetterpaten für Hochs und Tiefs gesucht

Aus meteorologischer Sicht blieb demnach in diesem Jahr unter anderem das Sturmtief Nicolas in Erinnerung. Es fegte Ende Januar über Deutschland mit viel Wind, aber auch Schnee und Regen hinweg, gefolgt von Tief Oleg. Tiefs wie Wenzeslaus und Ventur haben mit Sturm und Regen vielen Menschen im Juli die Sommerlaune verdorben. Im August sorgten die Tiefs Xan, Zacharias und Erwin für herbstliches Wetter in Teilen Deutschlands.