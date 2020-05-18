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Montag, 18.05.2020 - 03:00
3 min

Wiedereröffnung der Gastronomie in Darmstadt-Dieburg funktioniert

Die Freude über die Wiedereröffnung der Gastronomie im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist da. Aber Euphorie? Eher nicht. Gäste und Wirtsleute sind diszipliniert und halten sich an die Regeln.

Von Klaus Holdefehr
In der Weite des Dieburger Marktplatzes verlieren sich die Besucher des "Liebling's", dessen Außenbereich mit weit auseinander gerückten Tischen am Samstagnachmittag ziemlich gut besucht war. Foto: Klaus Holdefehr

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Christina Kolb: Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Christina Kolb Kommentar zum Neustart der Gastronomie: Nachjustieren
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