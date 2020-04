Wiedereröffnung der Wertstoffhöfe läuft reibungslos

Die Wertstoffhöfe im Kreis Alzey-Worms haben wieder tageweise geöffnet. Erhard Schunk ist gegen 9.30 Uhr einer der wenigen, die ihren Grünschnitt in Wörrstadt abgeben. (Foto: BilderKartell/Carsten Selak)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GAU-ODERNHEIM - WÖRRSTADT/GAU-ODERNHEIM. Gartenbesitzer atmen auf: Trotz Corona-Pandemie öffnen Wertstoffhöfe wieder ihre Tore. Den ersten Testlauf startete der Landkreis Alzey-Worms am Dienstag in Alzey, Wörrstadt, Gau-Odernheim und Mauchenheim. Ausschließlich Grünschnitt und Mähgut vom heimischen Rasen durften angeliefert werden. „Wir wollen unseren Bürgern diesen Service bieten, denn der Bedarf ist jetzt im Frühjahr erkennbar groß“, sagte Landrat Heiko Sippel, der einige Wertstoffhöfe aufsuchte, um selbst zu sehen, wie sich die Sache entwickelte. Und Sippel konnte höchst zufrieden sein: „Alles ist bestens organisiert, alle halten sich an die Regeln, alles ist sehr entspannt.“

Offiziell sollten die Höfe um 8.30 Uhr geöffnet werden. Fredi Porth, der an diesem Tag die Sammelstelle zwischen Wörrstadt und Rommersheim beaufsichtigte, schloss schon etwas eher auf. „Wenn ich da bin, kann es losgehen“, schmunzelte er. Da man ja nicht wissen könne, ob es einen regelrechten Ansturm auf die Grünschnittcontainer geben würde, habe er Unterstützung bekommen: Manfred Freitag, etatmäßig auf dem Wertstoffhof in Saulheim im Einsatz und Thomas Schiebel vom kommunalen Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde Wörrstadt standen ihm zur Seite, um bei kritischen Situationen helfen zu können. „Denn es dürfen immer nur vier Autos gleichzeitig auf den Hof, und es darf eben nur Grünzeug entsorgt werden“, bestätigte er die auch für die künftigen Öffnungszeiten geltenden Vorschriften. Die gelte es in jedem Fall einzuhalten, auch wenn der eine oder andere das anderes sehe.

Auf die „Kundschaft“ mussten die drei Männer im morgendlichen Sonnenschein nicht lange warten. Doch von Andrang keine Spur. „Ich dachte schon, von Armsheim kommend, würde ich kurz hinter Rommersheim erstmal in einer Schlange stehen“, zeigte sich ein Gartenbesitzer positiv überrascht. Nach und nach rollten Autos auf das Gelände, kaum einmal waren mehr als vier gleichzeitig da, sodass es nahezu keinerlei Wartezeit auf der Zuwegung vor dem Tor gab. Bei der Einfahrt galt ein schneller Blick den Kennzeichen der Fahrzeuge. Thomas Schiebel: „Wir achten konsequent darauf, dass nur Mitbürger von hier anliefern.“ Für die standen drei riesige Container bereit, um die normalen Gartenabfälle aufzunehmen, größeres grünes Stückgut durfte auf dem angrenzenden Schredderplatz entsorgt werden.

ÖFFNUNGSZEITEN Am Donnerstag, 9. und 16. April, öffnen laut Kreisverwaltung im Landkreis Alzey-Worms folgende Wertstoffhöfe: Eppelsheim, Flonheim, Monsheim, Saulheim, Wöllstein und Eich jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr. Weitere Infos unter www.kreis-alzey-worms.eu.

Zu den ersten auf dem Platz gehörte Iris Ostertag-Fischer, die mit mehreren Gartenabfallsäcken aus Wallertheim gekommen war. „Ich habe einen großen Garten und bin froh und dankbar, dass der Wertstoffhof wieder zugänglich ist. Jetzt fällt jede Menge Grünschnitt an, das kann man nicht auf Dauer zu Hause lagern.“ Zweimal steuerte sie am Dienstag die Sammelstelle an, um alles fachgerecht entsorgen zu können. Zeitlich kein Problem, denn von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr sind die Höfe auch in den nächsten Wochen an bestimmten Tagen geöffnet.

In Gau-Odernheim machten Klaus-Dieter Pagels und sein Mitarbeiter auf dem Wertstoffhof in der Nähe der Petersberghalle nahezu identische Erfahrungen wie die Kollegen in Wörrstadt. „Direkt nach der Öffnung standen da mal sieben oder acht Autos, doch das war schnell erledigt“, berichtete er. Anschließend ging es auch hier peu à peu weiter. „Ich glaube nicht, dass es nachmittags anders aussehen wird. Aber lassen wir uns mal überraschen.“ Platz genug für große Mengen Grünschnitt habe er, da würde es keine Probleme geben.

Gegen 11.30 Uhr machte Landrat Sippel Station in Gau-Odernheim. „Das ist heute der fünfte Platz im Landkreis, den ich aufgesucht habe. Überall wird das Angebot gern angenommen“, ließ er wissen. Den Mitbürgern, die Grünschnitt ablieferten dankte er für die Disziplin, für das freundliche Verständnis für die notwendigen Regelungen. „Jetzt hat wohl jeder verstanden, was in dieser Zeit geboten ist.“ Den Aufsichtführenden auf den Höfen dankte er für ihren Einsatz. Alles in allem sei das Experiment mit der Wiedereröffnung der seit dem 20. März geschlossen Sammelstellen absolut gelungen. „Der Landkreis Alzey-Worms war der erste in Rheinland-Pfalz, der das gemacht hat, jetzt werden sicher andere folgen“, so Heiko Sippel.