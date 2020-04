Wiesbaden: Marktkirche bietet Onlinegottesdienste an

Jetzt teilen:

WIESBADEN - (red). Die Marktkirche bietet ab Karfreitag, 10. April, Onlinegottesdienste an, die auf den Plattformen Youtube und Facebook sowie auf der Homepage der Gemeinde (www.marktkirche-wiesbaden .de) abrufbar sind. Die Gottesdienste dauern etwa 20 bis 25 Minuten, werden professionell mit Licht und Ton in der Marktkirche aufgenommen und jeweils zur normalen Gottesdienstzeit (10 Uhr) ins Netz gestellt, wie es in einer Gemeindemitteilung heißt. Wenn also um kurz vor 10 Uhr die Glocken der Marktkirche läuten, können alle Interessierten die Übertragung an ihrem Computer oder Tablet einschalten, mitfeiern und sich den anderen „Gottesdienstbesuchern“ verbunden fühlen. Wer sonntags keine Zeit hat, kann die Gottesdienste jederzeit im Netz abrufen und mitfeiern, wann es ihm passt.

Es werden Bibeltexte gelesen und Lieder des jeweiligen Kirchensonntags gespielt. Darüber hinaus wird gebetet und das Abendmahl gefeiert. Die Marktkirchengemeine plant, das digitale Angebot so lange laufen zu lassen, bis die Kirche wieder für alle Gläubigen geöffnet sein wird.