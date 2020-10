Wiesbaden verschärft Corona-Regeln

Hintergrund

Seit Anfang September gibt es eine Differenz zwischen der Zahl der Wiesbadener Covid-19-Verstorbenen, die in dieser Zeitung angeben wird – und der Zahl, die die Stadt Wiesbaden auf ihrer Internetseite veröffentlicht.



Auslöser dafür war der Fall einer älteren Wiesbadenerin, die am 2. September in der Türkei an Covid-19 gestorben ist.



Diese Zeitung hat den Fall mitgerechnet – die Stadt nicht. Sie begründet es damit, dass sich die Betroffene, wie sich später herausstellte, seit Längerem in der Türkei aufgehalten habe. Somit sei sie nicht Teil des Wiesbadener Infektionsgeschehens. Weil die Differenz für Verwirrung sorgte, haben wir entschieden, unsere Zählung an die der Stadt anzupassen.